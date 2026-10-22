Gestul făcut de elevul din Pitești după ce și-a atacat colegii cu maceta. Unde l-au găsit polițiștii

Gestul făcut de elevul din Pitești după ce și-a atacat colegii cu maceta. Unde l-au găsit polițiștii
Colegiul Armand Călinescu, Pitești / Foto: social media
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Joi, 22 octombrie, un alt incident produs în școală a avut loc în Pitești. Un elev în vârstă de 15 ani și-a atacat colegii în pauză, în baia instituției de învățământ Colegiul Tehnic „Armand Călinescu”. În urma incidentului, la fața locului s-au deplasat polițiștii. 

Autoritățile l-au găsit pe elev chiar în clasa unde s-a întors după ce și-a atacat colegii cu maceta. Oficialii au aflat de incident după ce alți copii s-au dus speriați la cancelarie și au povestit tot ce s-a întâmplat. De asemenea, în urma agresiunilor care s-au tot petrecut în școlile din România în ultima vreme, ministrul Educației, Sorin Costreie, a anunțat că are în plan să întărească paza în unitățile de învățământ.

Gestul făcut de elevul din Pitești după ce și-a atacat colegii cu maceta

Un elev și-a atacat colegul la școală / Sursa foto: Shutterstock

Atunci când au văzut că elevul devine agresiv, alți trei colegi s-au dus la cancelarie pentru a sesiza profesorii. După ce a atacat un al copil la mână, cadrele didactice s-au dus la baie, iar de acolo l-au preluat pe tânăr pentru a-i oferi îngrijiri medicale.

„Am mers împreună cu ei să ne arate unde este elevul respectiv și ce s-a întâmplat. Am găsit la toaletă un singur băiat care era tăiat pe mână”, a declarat Margareta Diaconeasa, consilier educativ.

Profesorii au apelat imediat la autorități și au încercat să îi țină departe pe ceilalți elevi de locul incidentului. Ulterior, atacatorul s-a întors la sala de clasă, potrivit consilierului educativ.

„Poliția a reușit să-l identifice, l-au ridicat din clasă și au plecat la secție cu el”.

Pe de altă parte, elevii care au asistat la cele întâmplate au suferit un șoc emoțional puternic. Margareta Diaconeasa a relatat că aceștia abia mai puteau vorbi, tremurau și erau extrem de speriați. Tocmai din acest motiv, copiii au fost rugați să rămână în sala de clasă.

„Am asigurat siguranța celorlalți elevi, le-am spus să nu iasă din clasă, să încerce să rămână și să nu se plimbe pe coridor”, a explicat Margareta Diaconeasa.

Mai multă pază în școli

Sorin Costreie, ministrul Educației, a anunțat în urma incidentelor care s-au petrecut în ultimele zile că își dorește să întărească paza în școli. Oficialul va solicita suplimentarea numărului de paznici la întâlnirea de Guvern care va avea loc vineri, 23 octombrie. El propune 1.000 de posturi la nivel național, direcționate în locuri în care consideră cea mai mare necesitate.

„Măsuri concrete: chiar mâine vrem să cerem, pentru că o primă măsură foarte rapidă ar fi suplimentarea numărului de paznici. Adică cererea noastră, vom vedea, n-am apucat să vorbesc cu domnul prim-ministru. Ar fi de o 1000 de posturi care, la nivelul țării nu sunt mulți, dar să se ducă în locuri cheie”, a spus Sorin Costreie într-un interviu la Euronews.

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Ce se ascundea în spatele comportamentului elevului care și-a atacat profesoara și colegul în Bistrița. Totul era scris în jurnal

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