Scene de groază într-un liceu din Pitești! Un elev a fost atacat de un coleg de 15 ani

Un incident violent a avut loc joi dimineață într-un liceu din Pitești, unde un adolescent de 15 ani și-ar fi atacat un coleg cu un obiect tăietor și ar fi agresat fizic un alt elev. În urma evenimentului, unul dintre băieți a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital, în timp ce cel de-al doilea a refuzat să fie dus la unitatea medicală. Polițiștii au intervenit și fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs totul.

La doar câteva zile de la atacul profesoarei în Bistrița, un nou caz a ieșit la iveală într-un al județ al României. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, adolescentul ar fi intrat în unitatea de învățământ având asupra sa un obiect ascuțit. În timpul unui conflict, acesta ar fi provocat o rană la antebrațul unui coleg de clasă și l-ar fi agresat și pe un alt elev, conform ePitești.

„Din verificările preliminare, efectuate de poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, a rezultat că un minor, de 15 ani, ar fi pătruns în liceul unde este elev, având asupra sa un obiect tăietor-înţepător, iar în cadrul unei stări conflictuale ar fi provocat o rană la nivelul unui antebraţ unui coleg de clasă şi ar fi agresat fizic un altul”, se arată într-o informare transmisă de IPJ Argeş.

Medicii au intervenit la fața locului

La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD, care le-a acordat primul ajutor celor doi adolescenți. Unul dintre ei prezenta o plagă la brațul drept și a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare. Celălalt avea escoriații la mâna stângă, însă a ales să nu meargă la spital.

„În urma evaluării medicale s-a constatat că una dintre persoane prezenta o plagă la nivelul membrului superior drept, iar cealaltă prezenta excoriaţii la nivelul membrului superior stâng. După acordarea îngrijirilor medicale, persoana care prezenta plaga a fost transportată la spital pentru investigaţii suplimentare, în timp ce cea de-a doua persoană a refuzat transportul la unitatea medicală”, au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Un elev care a asistat la întreaga scenă a povestit că între băiatul suspectat de agresiune și unii colegi ar fi existat neînțelegeri mai vechi. Acesta ar fi considerat că este victima bullyingului, iar conflictul ar fi escaladat în momentul atacului.

Martorul a relatat că agresorul ar fi încercat să lovească mai multe persoane, inclusiv pe el, motiv pentru care a fugit să caute ajutorul profesorilor. Între timp, autoritățile au intervenit pentru a asigura ordinea în incinta liceului.

Adolescentul suspectat de agresiune se află în custodia polițiștilor. Ancheta este în desfășurare, urmând să fie clarificate împrejurările incidentului și să fie luate măsurile legale necesare.

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