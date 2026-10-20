Ce au găsit anchetatorii în baia în care elevul din Bistrița s-a echipat înainte de atac. Minorul nu ar regreta fapta

Ce au găsit anchetatorii în baia în care elevul din Bistrița s-a echipat înainte de atac. Minorul nu ar regreta fapta
Elevul din Bistrița/ sursa foto: colaj CANCAN
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Elevul în vârstă de 13 ani din Bistrița care și-a înjunghiat profesoara și a atacat un alt elev nu ar regreta fapta. Autoritățile au descoperit ce avea adolescentul în baie școlii cu el, înainte să acționeze. Tânărul se află în prezent internat la un spital de psihiatrie infantilă. 

În timp ce profesoara a fost operată de urgență, iar agresorul se află internat la un spital de psihiatrie infantilă, ancheta continuă în acest caz. Din primele cercetări ale autorităților, adolescentul ar fi premeditat incidentul, având în vedere că s-a pregătit serios înainte să acționeze. Anchetatorii au descoperit în baia școlii că avea asupra sa un cuțit de tip briceag, o cagulă, o cască de tip militar și mănuși. Ba mai mult, el ar fi plănuit totul timp de opt luni. În plus, polițiștii au găsit diverse mesaje în baie.

Ce au găsit anchetatorii în baia în care elevul din Bistrița s-a echipat înainte de atac

Adolescentul în vârstă de 13 ani din Bistrița nu regretă fapta pe care a comis-o. Anchetatorii au refăcut filmul tragediei și au descoperit că elevul s-a dus la baia școlii și s-a echipat cu cele menționate mai sus: casca de tip militar, cagula, mănușile și cuțitul tip briceag. Acesta și-a făcut o poză în oglindă, iar apoi s-a îndreptat către sala de clasă.

Acolo, a așteptat la ușă până când profesoara în vârstă de 28 de ani a ieșit pe coridor pentru a vedea ce se întâmplă. În acel moment, s-a năpustit asupra ei și a înjunghiat-o la nivelul capului. Un alt copil a intervenit, însă a fost și el rănit. Femeia a fost transportată la spital unde a fost supusă unei operații. Copilul a primit și el îngrijiri medicale și se află în afara oricărui pericol. Așadar, având în vedere modul în care a acționat, prim-procurorul care se ocupă de caz a concluzionat că actul său a fost cu premeditare.

„Cu premeditare (a acţionat – n.r.), având în vedere că s-a pregătit de acasă. Acum, cu cât timp în urmă plănuia atacul şi viza acel elev, nu se poate şti cu certitudine acel moment, dar e cu premeditare de îndată ce s-a echipat cu cuţit, cu cască, mănuşi”, a spus Adrian Briciu.

În plus, anchetatorii au mai găsit în baie mesaje scrise în limba engleză, dar și alte semne legionare-extremiste, de extremă dreaptă.

„Cu ocazia cercetării la faţa locului, s-au găsit în baia unde autorul s-a echipat mesaje scrise în limba engleză pe faianţă şi pe bazinul de la vasul de toaletă, precum şi anumite însemne legionar-extremiste, de extremă dreaptă”, a mai spus el.

Adolescentul nu are remușcări

Până în acest moment, nici copilul, nici mama acestuia nu au fost audiați și asta pentru că se află la spitalul de psihiatrie infantilă în Cluj-Napoca.

Pe de altă parte, procurorul a explicat că nu se poate pronunța în vederea tânărului, însă a precizat că nu a manifestat remușcări după incident.

„N-a fost perceput ca o persoană care are remuşcări. (…) Nu s-a manifestat în sensul că ar regreta fapta, nu părea o persoană afectată, nu ştiu în ce măsură conştientiza”, a mai adăugat procurorul.

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