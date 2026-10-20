Câte luni a plănuit elevul din Bistrița atacul. De unde i-a venit ideea să-și agreseze colegul și profesoara

Câte luni a plănuit elevul din Bistrița atacul. De unde i-a venit ideea să-și agreseze colegul și profesoara
Elevul din Bistrița/ sursa foto: colaj CANCAN
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Elevul de 13 ani din Bistrița care și-a înjunghiat profesoara și a rănit un alt băiat a fost internat la un spital de psihiatrie pentru copii. Pe de altă parte, la școala „Ștefan cel Mare” este liniște totală acum, iar ceilalți elevi au ținut cursurile online. Autoritățile au deschis o anchetă în acest caz. 

Ies noi detalii la suprafață cu privire la elevul de 13 ani din Bistrița. Copilul ar fi plănuit atacul timp de opt luni și s-ar fi inspirat din mișcări extremiste din Statele Unite ale Americii și Rusia. În urma gravului incident, profesoara în vârstă de 28 de ani a fost transportată la spital și operată de urgență. Pe de altă parte, băiatul a fost internat la un spital de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca, acolo unde i se vor face evaluări.

Câte luni a plănuit elevul din Bistrița atacul

Luni, 19 octombrie, elevul s-a dus la școală, a bătut la ușa clasei, iar atunci când profesoara a ieșit să vadă despre ce este vorba, s-a năpustit asupra ei și a atacat-o la nivelul capului.

Ulterior, un alt elev a sărit în ajutorul femeii, însă a fost și el rănit. Cei doi au fost transportați la spital în vederea îngrijirilor medicale, iar la fața locului au ajuns și autoritățile.

În urma incidentului, copilul a fost plasat în custodia poliției, iar potrivit unui mesaj pe care el l-a trimis altor persoane pe rețelele de socializare, ar fi planificat totul timp de opt luni. El s-a inspirat din mișcări extremiste și din alte cazuri asemănătoare din Statele Unite ale Americii și Rusia.

Totodată, elevul a fost internat la un spital de psihiatrie din Cluj-Napoca, unde i se vor face evaluări specializate, conform surselor Antena 3 CNN. În ceea ce privește orele de curs, ele s-au ținut online, astfel că reprezentanții școlii au luat în calcul sănătatea emoțională a copiilor.

Ce spun rudele despre elev

Potrivit rudelor elevului atacator din Bistrița, acesta avea rezultate bune la școală. Totuși, el ar fi fost victima bullyingului ani la rând, iar părinții ar fi semnalat asta școlii. În plus, bunicul său îl descrie ca fiind un copil bun, fără intenții negative, liniștit și fără alte probleme.

„Dacă mergeți la școală și îi luați notele, anul acesta a fost premiant, în fiecare an a fost premiant. Începând din clasa a III-a, a VI-a, s-a întâmplat că s-au făcut niște grupuri de copii, în care s-a făcut bullying. Copilul acesta, fiind mai liniștit, la locul lui, învățând bine, nu a vrut să intre în anumite grupuri în care au fost mai agresivi. El e liniștit, nu e agresiv, stă cu mine în casă, nu l-am văzut odata să țipe sau să aibă o problemă”, a declarat bunicul lui Andi, potrivit știribn.ro.

Mama unei eleve care a asistat la întreaga scenă a făcut declarații tulburătoare

Mama unei eleve a explicat că atât părinții, cât și copiii au rămas traumatizați în urma celor întâmplate. Femeia speră ca agresorul să nu se mai întoarcă în comunitate, mai ales că nu mai poate fi inclus între ceilali copii.

„Copiii sunt traumatizați, sunt în stare de șoc. Noi, părinții, la fel. Nu avem cuvinte. La început am crezut că e un incident la nivel de clasă, nu ne-am gândit că e un incident așa de grav. Este o agresiune asupra copiilor noștri, nu avem cuvinte, nu ne vine să credem că s-a întâmplat așa ceva într-o instituție a statului. Fiica mea a fost unul dintre copiii care a rămas în clasă”, a declarat mama fetiței, la Viața fără filtru.

Totodată, femeia a dezvăluit că toți elevii au dat dovadă de curaj. Aceștia au încercat să acționeze în speranța că vor scăpa de elevul atacator. Mai mult, nici ea, nici alți părinți nu sunt de acord ca elevul să se întoarcă în Bistrița, din teamă pentru ce s-ar putea întâmpla în comunitate.

„A văzut toată scena, a văzut tot ce s-a întâmplat. Dumneavoastră ați văzut imaginile de pe hol. Agresorul a intrat în clasă. Copiii au reacționat cum au știut mai bine și vreau să precizez că au fost foarte curajoși. Toți sunt în stare de șoc. (…) Noi, ca părinți, nu suntem de acord ca copilul să se întoarcă în instituția noastră și probabil că nici în Bistrița. E considerat un agresor”, a mai spus femeia.

VEZI ȘI: Ce spune bunicul adolescentului care și-a atacat profesoara la o școală din Bistrița. Dezvăluiri despre problemele pe care le avea

Agresorul din Bistrița a explicat motivul pentru care a recurs la acest gest. De când pregătea atacul

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