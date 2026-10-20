Ce spune bunicul adolescentului care și-a atacat profesoara la o școală din Bistrița. Dezvăluiri despre problemele pe care le avea

Ce spune bunicul adolescentului care și-a atacat profesoara la o școală din Bistrița. Dezvăluiri despre problemele pe care le avea
Bunicul elevului din Bistrița
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Familia adolescentului de 13 ani implicat în atacul de la o școală din Bistrița a făcut primele declarații după incidentul care a șocat întreaga comunitate. Bunicul băiatului, Andi, susține că nepotul său era un elev cu rezultate foarte bune la învățătură, liniștit și fără manifestări agresive în familie. Bărbatul a vorbit, totodată, despre dificultățile pe care copilul le-ar fi întâmpinat în colectivul școlar, unde, potrivit relatării sale, ar fi existat situații de bullying.

Cazul a stârnit numeroase reacții după ce, luni dimineață, adolescentul ar fi atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, în incinta Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” din Bistrița. În urma incidentului, băiatul a fost internat la Psihiatrie, unde urmează să fie supus unei evaluări de specialitate. Între timp, familia încearcă să explice schimbările pe care le-ar fi observat în comportamentul acestuia în ultima perioadă.

Ce declarații a făcut bunicul elevului

În primele declarații făcute după atac, bunicul adolescentului a vorbit despre rezultatele școlare ale acestuia și despre felul în care se comporta acasă. Potrivit bărbatului, Andi ar fi fost un elev silitor, care obținea note foarte bune și se remarca printr-un comportament calm.

Acesta susține că băiatul nu obișnuia să țipe și că nu i-ar fi dat motive să creadă că ar putea manifesta un comportament agresiv. Bunicul a insistat asupra faptului că nepotul său ar fi fost preocupat de școală și că, în opinia sa, nu se încadra în tiparul copiilor care încercau să se impună prin agresivitate în fața colegilor.

Bărbatul a vorbit și despre relațiile dintre elevi și despre apariția unor grupuri în cadrul colectivului școlar. Potrivit versiunii prezentate de acesta, copilul ar fi preferat să nu se alăture unor grupuri pe care le considera mai agresive, iar această alegere l-ar fi expus unor situații dificile în relația cu ceilalți elevi.

”Dacă mergeți la școală și îi luați notele, anul acesta a fost premiant, în fiecare an a fost premiant. Începând din clasa a III-a, a VI-a, s-a întâmplat că s-au făcut niște grupuri de copii, în care s-a făcut bullying. Copilul acesta, fiind mai liniștit, la locul lui, învățând bine, nu a vrut să intre în anumite grupuri în care au fost mai agresivi. El e liniștit, nu e agresiv, stă cu mine în casă, nu l-am văzut o data să țipe, sau să aibă o problemă”, a declarat bunicul lui Andi, potrivit știribn.ro

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