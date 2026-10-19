Ultimul gest făcut de Andi înainte de atacul din Bistrița. Ce mesaj ar fi transmis adolescentul

Ultimul gest făcut de Andi înainte de atacul din Bistrița. Ce mesaj ar fi transmis adolescentul
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Noi detalii ies la iveală în cazul atacului petrecut într-o unitate de învățământ din Bistrița, unde un adolescent în vârstă de 13 ani ar fi atacat cu un briceag o profesoară de matematică și un elev de clasa a VI-a. Înainte de incident, băiatul ar fi publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini și ar fi manifestat un interes pentru cazuri similare petrecute în alte țări. Unul dintre gesturile sale a atras atenția prin asemănarea cu un detaliu apărut într-o anchetă din Statele Unite.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, minorul și-ar fi pregătit acțiunea cu mai multe luni înainte de evenimentul de luni dimineață. Anchetatorii încearcă să stabilească în ce măsură activitatea sa din mediul online are legătură cu atacul și dacă acesta a fost influențat de alte incidente violente mediatizate.

Ce mesaj ar fi transmis adolescentul

Unul dintre detaliile care au atras atenția este o fotografie în care adolescentul apare făcând semnul „OK” cu mâna. Imaginea a fost asociată în spațiul public cu un caz de violență școlară petrecut în Statele Unite, în decembrie 2024, când o adolescentă de 15 ani a deschis focul într-o școală din Madison, Wisconsin.

Gestul făcut de elev/foto: TikTok

În urma acelui atac, două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite. Autoarea, identificată drept Natalie Lynn „Samantha” Rupnow, și-a pierdut, de asemenea, viața.

Asemănarea dintre cele două gesturi a alimentat speculațiile privind o posibilă legătură între cazuri. Totuși, un gest izolat nu demonstrează, în sine, că adolescentul din Bistrița ar fi intenționat să transmită un mesaj codificat sau că s-ar fi inspirat direct din atacul american. Pentru stabilirea unor eventuale conexiuni sunt necesare probe și verificări în cadrul anchetei.

O altă imagine distribuită online înainte de incident îl înfățișează pe băiat cu fața acoperită, purtând o cască și ținând în mână un briceag, în timp ce se fotografiază în oglindă. Publicarea acestor imagini ridică întrebări despre comportamentul minorului înainte de atac și despre semnificația pe care acesta o atribuia postărilor sale.

Cum s-a produs atacul de la școală

Incidentul a avut loc luni dimineață, într-o unitate de învățământ din Bistrița. Adolescentul de 13 ani ar fi mers în căutarea unui elev de clasa a VI-a, pe care l-ar fi vizat în mod direct. În timpul incidentului, băiatul ar fi folosit un briceag și ar fi rănit atât elevul, cât și o profesoară de matematică.

Cadrul didactic ar fi intervenit pentru a-l proteja pe copil, fiind rănită în timp ce încerca să oprească agresiunea. Intervenția sa a făcut ca profesoara să devină, la rândul ei, una dintre victimele atacului.

Potrivit informațiilor comunicate după incident, ambele persoane rănite se aflau în stare stabilă și nu erau în afara oricărui pericol imediat. Adolescentul a fost preluat de polițiști pentru verificări, iar cazul a intrat în atenția autorităților competente.

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