Motivul pentru care elevul din Bistrița care și-a atacat profesoara nu poate fi arestat. Femeia a fost operată

Motivul pentru care elevul din Bistrița care și-a atacat profesoara nu poate fi arestat. Femeia a fost operată
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Un incident de o gravitate extremă a avut loc într-o școală din Bistrița, unde un elev în vârstă de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și a pătruns ulterior într-o sală de clasă, provocând panică printre copii. Adolescentul, care ar fi avut asupra sa echipamente de camuflaj, ar fi urmărit să ajungă la unul dintre colegii săi, potrivit informațiilor apărute în cadrul anchetei. Intervenția rapidă a personalului școlii a împiedicat escaladarea atacului, însă în urma incidentului profesoara și un elev au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cum s-a desfășurat atacul din școală

Potrivit informațiilor din anchetă, elevul și-ar fi pregătit acțiunea înainte de începerea cursurilor. Acesta ar fi mers la școală având asupra sa un cuțit și ar fi folosit obiecte vestimentare pentru a-și ascunde identitatea. La un moment dat, adolescentul s-ar fi apropiat de o sală de clasă și ar fi bătut în ușă de mai multe ori.

În momentul în care profesoara de matematică a ieșit pentru a vedea ce se întâmplă, băiatul ar fi atacat-o cu arma albă. Un elev ar fi încercat să intervină pentru a o proteja pe cadrul didactic, însă a fost rănit în timpul confruntării.

Ulterior, agresorul ar fi intrat în sala de clasă, unde elevii au încercat să se îndepărteze de el. În mijlocul haosului, copiii ar fi căutat să se apere folosind obiectele pe care le aveau la îndemână, în timp ce unii au încercat să fugă din încăpere. Situația a fost cu atât mai dramatică, cu cât elevii s-au trezit în fața unui coleg înarmat, fără să știe cum să reacționeze.

„L-am împins, am aruncat cu scaune, cu tot ce aveam la noi. Apoi a venit Poliţia”, a spus un copil.

„M-a sunat fata mea disperată, foarte speriată. A intrat un copil cu cuţitul, asta mi-a spus, că e disperată şi că îi e foarte frică”, a declarat o mamă, potrivit Observatornews.ro

Țipetele și agitația din clasă au atras atenția personalului școlii. Un paznic și un profesor de sport au intervenit pentru a-l opri pe adolescent. Cei doi au reușit să îl imobilizeze și să îi îndepărteze cuțitul, punând capăt atacului înainte ca acesta să ajungă la presupusa țintă.

„Am luat cu profesorul de sport cuţitul, cuţit tip briceag. L-am imobilizat şi l-am luat de o parte din clasă”, a spus și paznicul şcolii.

„Nu era agitat deloc, cu mine a plecat cu maşina, în maşină l-am dus la şcoală. Anul ăsta a fost premiant şi în fiecare an a fost premiant. Ori când s-a dus la şcoală, l-a agresat careva sau ceva. Şi-a căutat o soluţie de apărare”, a transmis bunicul agresorului, conform sursei citate mai sus.

Cadrul didactic a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Potrivit informațiilor medicale comunicate după operație, starea sa era stabilă, iar medicii au decis să o țină sub supraveghere în spital pentru următoarele zile.

„A fost supusă unei intervenţii chirurgicale pe specialităţile chirurgie plastică şi chirurgie toracică. Este în stare stabilă şi va rămâne internată câteva zile”, a spus  Camelia Strungari, purtător de cuvânt Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița.

De ce nu poate fi tras la răspundere penală în condițiile obișnuite

Un alt aspect important al cazului este vârsta agresorului. Având doar 13 ani, acesta nu a împlinit pragul de 14 ani de la care poate exista răspundere penală în România, în condițiile prevăzute de lege.

Prin urmare, chiar dacă fapta este cercetată sub aspectul unei infracțiuni grave, minorul nu poate fi judecat și condamnat penal în regimul aplicabil persoanelor care au împlinit vârsta minimă de răspundere penală. De asemenea, părinții nu răspund automat penal pentru faptele copilului lor, răspunderea acestora trebuind analizată separat, în funcție de circumstanțe și de prevederile legale aplicabile.

După primele investigații medicale, adolescentul a fost transferat la Clinica de Psihiatrie Infantilă din Cluj-Napoca. În continuare, autoritățile urmează să stabilească măsurile de protecție și supraveghere care se impun, inclusiv implicarea instituțiilor responsabile de protecția copilului.

„Nu am cuvinte, este aproape inexplicabil! Îndemnul meu către toţi oamenii din sistemul de educaţie este, în primul rând, să stea de vorbă cu copiii să afle ce probleme au pentru că măsuri de securitate este foarte greu să putem lua vreodată”, a transmis Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei.

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