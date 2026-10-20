Cazul din Bistrița nu este unic: un elev din Iași și-a atacat profesorul de biologie în timpul orei. Care ar fi motivul

După cazul elevului din Bistrița, un nou incident a ieșit la iveală. Un alt elev a mers înarmat la școală și a încercat să atace un profesor. Pentru moment nu se cunosc motivele care l-au determinat pe elev să recurgă la acest gest. Una dintre ipotezele luate în calcul de autorități este faptul că elevul ar fi acționat în urma unei provocări primite pe platforma Roblox. Cercetările continuă și în acest caz.

Luni dimineață, 19 octombrie, un elev de clasa a VII-a din Bistriţa a atacat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Cazul se pare că nu este singular. Violența școlară pare să se răspândească, iar influența mediului online pare să fie destul de puternică.

Un elev din Iași și-a atacat profesorul în timpul orei

Cazul elevului din Bistrița nu este singular. Un alt elev în vârstă de 12 ani ar fi încercat să îl atace cu un cuțit pe profesorul de biologie, chiar în timpul orei. Incidentul a avut loc într-o localitate rurală din județul Iași, cu circa două săptămâni înaintea cazului de la Bistrița.

Din fericire, în acest caz nimeni nu a fost rănit. Potrivit informațiilor apărute, elevul ar fi mers în timpul orei spre profesor, având un cuțit asupra sa, cu intenția de a-l ataca. Însă, profesorul a reacționat rapid și a reușit să îndepărteze obiectul periculos.

În urma celor întâmplate a fost deschisă o anchetă, iar oamenii legii au indicat o posibilă legătură între gestul elevului și o provocare primită pe Roblox, o platformă de jocuri online unde utilizatorii pot explora creațiile altor membri și pot interacționa între ei în spațiul virtual.

Dosar penal deschis după atacul din Iași

Polițiștii au deschis un dosar penal și desfășoară în continuare cercetări pentru a afla ce l-ar fi determinat pe copil să acționeze astfel. Ipoteza provocării primite în mediul online nu a fost confirmată oficial până acum.

„Elevii s-au panicat. Cadrele didactice au intervenit și au calmat situația. Cuțitul a fost preluat de la elev de către cadrul didactic, iar în urma incidentului nu au fost înregistrate persoane rănite. Incidentul a fost adus la cunoștința polițistului de proximitate de la postul de poliție din localitate. Părinții au fost anunțați. Școala a luat legătura cu familia și instituțiile abilitate și au fost dispuse următoarele măsuri: consilierea elevului de către profesorul consilier școlar, analizarea cazului în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței în mediul școlar, convocarea consiliului clasei pentru propunerea sancțiunii conform statutului elevului și informarea elevilor privind interzicerea obiectelor periculoase în școală. Acestea au fost măsurile luate de către directorul unității de învățământ și informarea pe care ne-a trimis-o. Iar colegul care răspunde de școală se va deplasa la unitatea de învățământ pentru a monitoriza dacă măsurile pe care le-au stabilit se și concretizează”, a declarat Rodica Leontieș, inspectorul general ISJ Iași, potrivit bzi.ro.

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