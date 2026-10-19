Alertă cu bombă la un liceu din Cluj-Napoca. Cursurile au fost suspendate

Incident grav la Cluj-Napoca. A fost alertă cu bombă la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca. Cursurile au fost suspendate, astfel că elevii au fost trimiși acasă. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au început verificările.

O amenințare cu bombă a creat panică la liceu. Incidentul a mobilizat de urgență echipajele Poliției Române, care au demarat cercetările specifice de verificare a clădirii pentru a asigura siguranța celor prezenți. Pe durata desfășurării verificărilor, elevii au fost trimiși acasă. Totodată, reprezentanții unității de învățământ au precizat că nu au existat dificultăți majore. Concluzia autorităților a fost că alarma a fost falsă, însă cercetările continuă.

Alertă cu bombă la un liceu din Cluj-Napoca

Incidentul a avut loc luni, 19 octombrie, în timpul orelor de curs. Imediat după ce s-a dat alerta în dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, la fața locului au fost trimise mai multe echipaje operative. Autoritățile au efectuat controale în cadrul unității de învățământ și în apropiere pentru a stabili dacă există vreun risc real la adresa elevilor și a cadrelor didactice. Pe durata verificărilor, cursurile au fost suspendate, iar elevii au fost trimiși acasă în siguranță.

Evenimentul nefericit a fost gestionat ușor și asta pentru că în liceu se desfășura programul „Școala Altfel”. Oamenii legii au verificat amănunțit situația, astfel că echipajele de specialitate ale IPJ Cluj au constatat că alarma a fost falsă. Polițiștii nu au identificat niciun obiect sau element suspect care să pună în pericol siguranța publică. Cu toate acestea, cercetările continuă pentru a descoperi persoana care a trimis mesajul de amenințare și pentru a lua măsurile legale care se impun într-o astfel de situație.

Un elev din Bistrița a atacat o profesoară

Nu este singurul incident care are loc luni, 19 octombrie. În cursul dimineții, un elev de clasa a VII-a a intrat în sala de clasă pentru a ataca un anume elev. Atunci când profesoara nu a vrut să îl primească în clasă s-a năpustit asupra ei cu un cuțit și a atacat-o, rănind-o la nivelul capului.

Un alt copil a încercat să calmeze apele, însă a fost și el rănit. La fața locului s-au deplasat polițiștii și echipajele medicale. Cei doi răniți au fost transportați la spital, în timp ce elevul violent a fost luat în custodia oamenilor legii. Și în acest caz, elevii au plecat acasă.

VEZI ȘI: Venit record din meditații, declarat la ANAF! Câți bani a câștigat un profesor din Timișoara

Tot mai mulți adolescenți vor operații estetice! Motivul care îi sperie pe specialiști nu ține întotdeauna de felul în care arată