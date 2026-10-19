Atac la o școală din Bistrița. Un elev și-a înjunghiat profesoara în sala de clasă

Un incident grav a avut loc luni, 19 octombrie, în cursul dimineții, la o școală din Bistrița. Un elev de clasa a VII-a și-ar fi atacat colegii cu un cuțit, iar profesoara din sala de clasă ar fi fost înjunghiată la nivelul capului. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii. Află mai multe detalii!

Un nou caz șocant în România: un elev de clasa a VII-a ar fi devenit violent în timpul orei, luni, 19 octombrie. El și-ar fi atacat profesoara de matematică la nivelul capului. În ajutorul ei a sărit un alt elev, care a fost și el rănit. Copilul a fost imobilizat de oamenii legii care au sosit rapid la școală. Pe de altă parte, profesoara a fost transportată la spital în vederea îngrijirilor medicale. Colegul rănit a primit îngrijiri la fața locului, iar apoi a fost și el transportat la spital.

Atac la o școală din Bistrița

Incidentul a avut loc luni, 19 octombrie, în jurul orei 8:40. Elevul a devenit brusc violent, s-a năpustit cu un cuțit asupra profesoarei de matematică și ar fi înjunghiat-o la nivelul capului. Văzând cele întâmplate, un coleg de-al său a intervenit pentru a o ajuta pe femeie, însă copilul a fost și el atacat.

La fața locului s-au deplasat rapid oamenii legii și echipajele medicale. Profesoara din cadrul unității de învățământ din Bistrița a fost transportată la spital, iar elevul rănit a primit inițial îngrijiri medicale în sala de clasă, dar a fost transportat apoi la spital.

Ce s-a întâmplat cu elevul violent

În urma atacului, elevul violent a fost imobilizat de oamenii legii. În acest moment, copilul se află în custodia poliției. Totodată, la școală s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică și Biroului de Investigații Criminale ale Poliției Municipiului Bistrița.

De asemenea, au intervenit și polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară și al Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Autoritățile efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

„În dimineața de 19 octombrie a.c., în jurul orei 08:40, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unități de învățământ din municipiul Bistrița, ar fi agresat cu un cuțit o profesoară și un alt elev. Elevul a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora”, a transmis IPJ Bistrița-Năsăud.

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