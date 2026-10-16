Când începe vacanța de iarnă în anul școlar 2026-2027. Elevii revin la școală în ianuarie

Când începe vacanța de iarnă în anul școlar 2026-2027. Elevii revin la școală în ianuarie
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Când începe vacanța de iarnă în anul școlar 2026-2027. Elevii revin la școală în ianuarie
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Elevii se pregătesc pentru una dintre cele mai așteptate pauze din anul școlar 2026-2027. Vacanța de iarnă se apropie, iar perioada liberă este generoasă! Copiii vor avea timp pentru sărbătorile de iarnă, întâlnirile cu familia și zilele de pauză de la carte.

Potrivit structurii oficiale a anului școlar, ultima zi de cursuri înaintea vacanței este marți, 22 decembrie 2026. Vacanța începe miercuri, 23 decembrie 2026, iar elevii vor avea liber până duminică, 10 ianuarie 2027. Astfel, vacanța de iarnă va avea 19 zile calendaristice. Elevii vor reveni la școală luni, pe 11 ianuarie 2027.

Vacanța de iarnă este cea mai lungă pauză din prima parte a anului școlar. În cele 19 zile sunt incluse atât zilele lucrătoare, cât și weekendurile.

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Când începe vacanța de iarnă în anul școlar 2026-2027

Elevii vor intra oficial în vacanță chiar înaintea Crăciunului. Ultima zi de școală va fi marți, 22 decembrie. Prima zi liberă va fi miercuri, 23 decembrie, iar vacanța va continua pe toată perioada sărbătorilor.

Vacanța se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Luni, 11 ianuarie, elevii se întorc în bănci. În aceeași zi începe al treilea modul al anului școlar 2026-2027, care va continua până în februarie.

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După această perioadă urmează vacanța de schi, care va avea o durată de o săptămână. Perioada exactă este stabilită de fiecare inspectorat școlar. De menționat este, însă, că vacanța trebuie să fie programată între 15 februarie și 7 martie 2027.

Cum este structurat anul școlar 2026-2027

Anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor, fiind împărțit în cinci module. Prima vacanță a fost programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026, iar elevii au revenit în clase pe 2 noiembrie. După vacanța de iarnă urmează vacanța mobilă din februarie sau începutul lunii martie. Apoi vine vacanța de primăvară, care este programată între 24 aprilie și 4 mai 2027. Ultima vacanța, cea de vară, începe pe 19 iunie 2027 pentru majoritatea elevilor, excepție făcând cei din anii terminali de studii.

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