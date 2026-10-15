Acoperișul unei școli private s-a prăbușit peste elevii aflați la cursuri! Bilanțul victimelor: 28 de copii și o profesoară au murit

Acoperișul unei școli private s-a prăbușit peste elevii aflați la cursuri! Bilanțul victimelor: 28 de copii și o profesoară au murit
Tragedie în Pakistan /Foto: X
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Tragedie de proporții în orașul Peshawar din nord-vestul Pakistanului! Acoperișul unei școli private s-a prăbușit peste elevi în timpul cursurilor Bilanțul tragediei este unul negru. Din primele informații, 28 de copii, majoritatea cu vârste sub 13 ani, și un profesor au murit. Numărul victimelor ar putea crește.

Incidentul a avut loc astăzi, 15 octombrie, în orașul Peshawar. Tragedia a avut loc la Centrul Educațional Al-Khair, o clădire cu două etaje. Se pare că tavanul etajului superior a căzut direct peste cele trei săli de clasă în care se aflau aproximativ 110 elevi.

Din primele informații din anchetă, prăbușirea tavanului a fost cauzată de ploile abundente din ultima perioadă și de suprasarcina structurală provocată de lucrări suplimentare de construcție efectuate pe o structură considerată deja slabă.

„Era o structură slabă. Acoperișul său era supraîncărcat cu lucrări de construcție pe o structură slabă, ceea ce a provocat prăbușirea”, a declarat șeful poliției.

Acoperișul s-a prăbușit peste elevi /Foto: X

Bilanțul tragic al victimelor

După prăbușirea acoperișului, alarma a fost dată imediat. Numeroase echipe de salvare au intervenit la fața locului, iar martorii au sărit și ei în ajutor, în încercarea de a scoate cât mai repede elevii răniți și blocați de sub dărâmături.

Operațiunile de căutare și salvare de la locul tragediei s-au încheiat după patru-cinci ore de intervenție. În urma celor întâmplate, autoritățile au confirmat că cel puțin 47 de copii au fost răniți. Aceștia au fost transportați de urgență la Spitalul Lady Reading din Peshawar.

De asemenea, Arif Khattak, directorul regional al serviciilor de urgență, a anunțat bilanțul victimelor. Se pare că 28 de copii, majoritatea cu vârste sub 13 ani, au murit. Mai mult, și una dintre profesoare și-a pierdut viața.

În urma tragediei, autoritățile au deschis o amplă anchetă, iar proprietarul instituției private de învățământ a fost arestat. Mai mult, potrivit informațiilor din anchetă, școala privată funcționa într-o clădire neautorizată, ridicată pe baze temporare, fapt ce a facilitat prăbușirea structurii.

Această tragedie a alimentat și mai mult revolta populației și atrage, din nou, atenția asupra neregulilor grave în ceea ce privește respectarea normelor de siguranță și a procedurilor de urgență din instituțiile publice și private. Incidentul de la școala privată vine la doar câteva săptămâni după ce 14 nou-născuți au murit în urma unui incendiu izbucnit într-un spital din Islamabad.

 

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