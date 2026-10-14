Coșmarul unui tată care și-a pierdut fiul de 17 ani după un șantaj online. Ce s-a întâmplat

Coșmarul unui tată care și-a pierdut fiul de 17 ani după un șantaj online. Ce s-a întâmplat
Sursa foto: Shutterstock
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Un caz cutremurător din Statele Unite scoate la iveală consecințele dramatice ale șantajului sexual pe internet. Gavin Guffey, un adolescent în vârstă de 17 ani din Carolina de Sud, și-a pierdut viața în vara anului 2022, după ce a fost amenințat de o persoană necunoscută care i-a cerut bani în schimbul păstrării confidențialității unor fotografii intime. La patru ani de la tragedie, tatăl său continuă să lupte pentru prevenirea unor asemenea cazuri și pentru protejarea copiilor care devin victime ale infracțiunilor comise în mediul online.

Povestea lui Gavin a fost relatată de publicația britanică The Guardian și evidențiază cât de repede o conversație aparent banală pe rețelele sociale se poate transforma într-un coșmar. Adolescentul se afla într-o perioadă importantă a vieții sale și se pregătea să înceapă facultatea, unde își dorea să studieze pentru a deveni profesor de artă. Nimic nu anunța tragedia care avea să lovească familia sa.

Cum a ajuns adolescentul victima unui șantaj online

Incidentul s-a petrecut în iulie 2022, în Rock Hill, Carolina de Sud. În acea perioadă, Gavin se bucura de vacanța de vară și își petrecea timpul liber jucându-se pe calculator și discutând cu prietenii. Într-o seară, în timp ce se afla în camera sa, adolescentul a primit pe Instagram o solicitare de prietenie de la un cont cu numele BellaJanet28.

Profilul respectiv părea credibil, iar existența unor prieteni comuni l-a făcut pe tânăr să creadă că persoana din spatele contului ar putea fi o fată pe care o cunoștea indirect. Schimbul de mesaje a început cu un joc de „adevăr sau provocare”, însă conversația a evoluat rapid către un schimb de fotografii intime.

După ce a primit imaginile, interlocutorul și-a schimbat comportamentul și a început să îl amenințe pe adolescent. Acesta i-a cerut bani și l-a avertizat că, în cazul unui refuz, va distribui fotografiile către persoanele din lista sa de contacte. Astfel, Gavin s-a trezit prins într-o situație în care teama de expunere publică și rușinea au devenit copleșitoare.

În jurul orei 1:30, băiatul a avut o scurtă întâlnire cu tatăl său, Brandon Guffey, pe holul locuinței. Cei doi au schimbat câteva cuvinte, fără ca părintele să știe ce se întâmpla în viața fiului său în acele momente. La scurt timp, un zgomot puternic a alertat familia. Brandon și-a găsit fiul grav rănit în baie, după ce adolescentul folosise o armă de foc pentru a-și lua viața.

Regretele tatălui, la patru ani de la tragedie

Moartea lui Gavin a lăsat în urmă o familie devastată și numeroase întrebări fără răspuns. Brandon Guffey a încercat să înțeleagă ce l-ar fi putut determina pe fiul său să nu ceară ajutor și dacă ar fi existat o modalitate de a preveni deznodământul tragic.

Printre lucrurile la care s-a întors în mod repetat s-au numărat relația cu adolescentul, discuțiile despre comportamentul pe rețelele sociale și presiunea pe care acesta ar fi putut să o resimtă din cauza imaginii familiei. Înainte de moartea sa, Gavin publicase pe platforma X, cunoscută anterior drept Twitter, o fotografie în care apărea lângă mașina sport a baschetbalistului LaMelo Ball. Imaginea îl arăta cu pantalonii lăsați, iar tatăl său îl mustrase, atrăgându-i atenția că trebuie să fie responsabil în privința lucrurilor pe care le face publice.

Adolescentul era preocupat de consecințele pe termen lung ale activității online. Știa că postările și imaginile pot rămâne pe internet și că anumite materiale pot afecta inclusiv oportunitățile educaționale sau profesionale. Aceste temeri ar fi putut contribui la vulnerabilitatea sa în fața amenințărilor.

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