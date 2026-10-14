Ea este Maria Roxana, fata de 18 ani care a murit pe loc în accidentul din Vâlcea. Tânăra, condusă pe ultimul drum

Ea este Maria Roxana, fata de 18 ani care a murit pe loc în accidentul din Vâlcea. Tânăra, condusă pe ultimul drum
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Maria Roxana, tânăra de 18 ani care a murit în accidentul din Vâlcea/ sursă foto: Facebook
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Salomi Maria Roxana este tânăra de 18 ani care a murit pe loc în accidentul produs pe DN 67, în localitatea Mihăești din județul Vâlcea. Familia, prietenii și colegii de liceu se pregătesc acum să o conducă pe ultimul drum. 

Ceea ce trebuia să fie o plimbare cu mașina alături de prieteni s-a transformat într-o tragedie fără margini. Trei tineri și-au pierdut viața într-un accident pe o șosea din Vâlcea. Mașina în care se aflau două fete (în vârstă de 17 și 18 ani) era condusă de un tânăr de 25 de ani, întors recent din Marea Britanie. Anchetatorii iau în calcul că lipsa de experiență a șoferului și viteza prea mare neadaptată la carosabilul ud ar fi dus la această nenorocire.

Salomia Maria Roxana era elevă la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea, iar înainte cu doar câteva zile de accident fusese cerută în căsătorie de iubitul ei, visând la o viață lungă și fericită împreună. Din păcate, destinul a avut alte planuri pentru cei doi, iar acum, în loc de nuntă, părinții, familia și prietenii se pregătesc să o conducă pe Maria pe ultimul drum. Tânăra va fi înmormântată astăzi, 14 octombrie în localitatea Roești, județul Vâlcea.

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Maria a murit la doar 18 ani/ sursă foto: Facebook

Cum s-a produs accidentul din Vâlcea

Accidentul a avut loc în noaptea de 11 spre 12 octombrie, în jurul orei 23:30, pe DN67, în localitatea Mihăești. tânărul de 25 de ani ar fi pătruns pe contrasens într-o curbă, pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum. Autoturismul condus de acesta s-a izbit frontal de o altă mașină, la volanul căreia se afla un bărbat de 67 de ani, din Orlești.

Din păcate, pentru șoferul de 25 de ani, dar și pentru ambele fete de 17 și 18 ani, una din orașul Ocnele Mari și cealaltă din localitatea Roești, nu s-a mai putut face nimic. Șoferul locuia în Copăcelu, municipiul Râmnicu Vâlcea.

În ceea ce îi privește pe soții din cealaltă mașină, aceștia au fost transportați de urgență la spital. Pensionarul în vârstă de 67 de ani prezintă mai multe fracturi și este lovit la cap. Soția acestuia se află în stare gravă și a fost internată la terapie intensivă.

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