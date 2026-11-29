Fiicele lui Adrian Ilie și Gică Popescu au avut o apariție neașteptată la Chefi la cuțite! Tinerele au făcut echipă la show-ul culinar de la Antena 1, iar preparatul pe care l-au pregătit i-a impresionat pe cei patru jurați. Chef Alexandru Sautner le-a recunoscut rapid.

În cea mai recentă ediție a emisiunii Chefi la cuțite, fiicele celor doi sportivi, Adrian Ilie și Gică Popescu, au făcut spectacol. Acestea au declarat că îl cunosc pe juratul Alexandru Sautner, mai ales că merg adesea la restaurantul lui. Fetele au pregătit udon noodles cu vită. Verdictul lui Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner le-a surprins pe Milana Ilie și Maria Popescu. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Fiicele lui Adrian Ilie și Gică Popescu au făcut echipă la Chefi la cuțite!

Milana și Maria se cunosc încă de mici. Ele au crescut împreună, iar vacanțele și le petreceau la bunicii din partea lui Adrian Ilie. Cele două au o prietenie atât de strânsă, încât au decis să meargă la Chefi la cuțite pentru o provocare pe cinste.

Fiicele lui Adrian și Gică Popescu au fost inspirate și au gătit udon noodles cu vită, un preparat care i-a impresionat pe jurați. Trei dintre ei le-au oferit câte un cuțit, însă Richard Abou Zaki nu a fost suficient de convins. Cu toate acestea, fetele merg mai departe în bootcamp.

„Ne cunoaștem de când ne-am născut. Am copilărit tot timpul împreună. Făceam mereu vacanțele de Crăciun împreună, la munte, la bunicii Milanei. Verile, la fel”, a declarat Maria Popescu.

Fetele au locuit împreună în Barcelona

Tinerele au povestit cu entuziasm că au locuit timp de trei ani împreună, în Barcelona. Maria Popescu a plecat la facultate cu un an înaintea Milanei, dar imediat ce a primit și ea scrisoarea de admitere, nu a stat pe gânduri și s-a dus la prietena ei.

„Maria s-a dus la facultate cu un an înaintea mea, în Barcelona. Și Maria tot îmi zicea: «Măi, dar de ce nu vii aici?». Și apoi, la trei săptămâni după ce am primit scrisoarea de admitere la facultate, am plecat și eu. Din vara aceea ne-am mutat împreună și am locuit trei ani de zile împreună la Barcelona”, a spus Milana Ilie.

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