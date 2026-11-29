Gabriela Marin, coprezentatoarea emisiunii „Cronica Cârcotașilor”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum se face, de fapt, castingul la „Insula Iubirii”. Colega lui Șerban Huidu a declarat că producătorii reality-show-ului au știut foarte bine pe cine să trimită în Thailanda anul acesta și ce probleme de cuplu să aducă în fața telespectatorilor. Ba mai mult, actrița le-a transmis un mesaj usturător celor care îi pun la zid pe concurenți și pe ispite. Se pare că nu este deloc impresionată de superioritatea morală pe care o afișează unii internauți atunci când judecă derapajele amoroase ale celor din Thailanda. Acum, na, de pe canapea, cu telecomanda în mână, toată lumea se pricepe la relații.

Prezentatoarea de la „Cronica Cârcotașilor” ne-a mărturisit că n-a ratat nicio ediție din sezonul „Insula Iubirii” și că producătorii au fost extrem de inspirați în alegerea concurenților. Gabriela Marin a punctat că tot succesul emisiunii stă în casting și că, din puhoiul de doritori, sunt alese fix cuplurile în care partenerii au comportamente bizare, fac lucruri de-a dreptul absurde sau au reacții care sfidează logica. Are rost să ne mirăm? Din maturitate și echilibru emoțional nu prea scoți audiențe-record.

Cum se face, de fapt, castingul de la Insula Iubirii

Gabriela Marin i-a luat în colimator pe internauții care îi fac praf pe concurenții și ispitele de la „Insula Iubirii”. Vedeta a mărturisit că nu-i înțelege sub nicio formă pe cei care și-au făcut o ocupație din a-i judeca pe protagoniștii reality-show-ului și consideră că aceștia ar face bine să stea în banca lor și să tragă niște învățăminte din experiențele celor ajunși în Thailanda.

„Am urmărit nu doar finala, ci întregul sezon. Cum altfel să vorbești despre cele mai amuzante momente în materialele de la Cronica. I-aș lua acasă pe toți! Mi-au făcut serile mai amuzante. Clar vedem niște anomalii, iar castingul concurenților este brici, cel mai important după părerea mea. Ce nu pot să înțeleg este “armata de judecători” din online. În loc să privească și doar să mulțumească participanților pentru exemple și contraexemple, oamenii se simt datori să își expună părerea, deși nu le-a cerut-o nimeni”, a declarat Gabriela Marin pentru CANCAN.RO.

Nici în filmele indiene nu s-a văzut așa ceva

Pe 28 noiembrie s-a tras cortina peste sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, iar finala a provocat o adevărată isterie în mediul online. Concurenții au luat niște decizii de i-au lăsat mască până și pe telespectatorii care nu mai aveau nicio așteptare de la ei. Bianca și Remi au plecat separat din Thailanda, după ce s-au înșelat reciproc. El a plecat acasă cu ispita de care s-a apropiat, în timp ce ea a rămas cu buza umflată, în ciuda partidelor de amor cu Narcis Bujor.

Punctul culminant al serii a fost, însă, bonfire-ul final dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță. Tânăra i-a dat papucii bărbatului care o punea să plătească chirie și să-i spele chiloții și a plecat acasă cu Eduard, ispita pilot. Așa salt pe plan sentimental mai rar! De la statutul de chiriașă cu atribuții de spălătoreasă, direct în brațele unui pilot. Nici Mocăniță n-a părăsit Thailanda singur, ci alături de ispita Andrușca. Acum, dacă domnișoara beneficiază de gratuitate la cazare sau i se aplică același tarif de închiriere, rămâne de văzut. Pare un adevărat happy-end, dar să nu uităm că foștii iubiți și-au scos ochii în fața lui Radu Vâlcan mai ceva ca la partaj.

Finala s-a încheiat cu bonfire-ul dintre Prințul Marco și Bianca Ghiurcă. Aici a fost greu, greu rău! Soția l-a iertat pe amorezul cu „sânge albastru”, deși acesta s-a îndrăgostit nebunește de ispita Gabriella și a mai și marcat la poarta ei de vreo două ori. Doamne ajută să fie cu noroc, deși perspectivele nu sunt tocmai roz, căci Prințul a lăsat de înțeles că nu mai poate de dorul Gabriellei și că regretă decizia luată. Și ce alt mod mai potrivit de a încheia acest articol decât cu maneaua lui Vali Vijelie „Să iubești două femei”? Omul a lansat piesa cu ani în urmă, fără să știe că avea să devină coloana sonoră a căsniciei Prințului Marco.

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Motivul real pentru care Marco a rămas cu Bianca, deși s-a îndrăgostit și a plâns după Gabriella. Legea italiană l-ar fi distrus