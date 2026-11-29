Dacă vă imaginați că Sandra Mutu își petrece timpul liber doar prin magazinele cu etichete care îți dau emoții când te uiți la preț, ei bine, avem o surpriză! Soția „Briliantului” știe să facă shopping în toate direcțiile și nu pare să aibă vreo problemă să treacă de la lux la magazinele în care poți pleca acasă cu sacoșa plină. CANCAN.RO a surprins-o într-o sesiune de cumpărături în toată regula, iar la Zara lucrurile au devenit cât se poate de serioase. Blugii au fost luați la puricat, analizați și întorși pe toate părțile.

Sandra a ajuns la cumpărături îmbrăcată lejer, dar să nu credeți că a făcut rabat la branduri. Geaca neagră Moncler și piesele Balenciaga au fost la loc de cinste. Nici machiajul nu a fost unul tocmai discret! Soția lui Adrian Mutu a mizat pe un smokey eyes bine conturat. Puțin cam mult pentru o ieșire la shopping, dar pană la urmă, restul e… CANCAN. Și, pentru că am urmărit-o cu atenție, am observat și altte detalii.

Când vine vorba despre bijuterii, știm prea bine cum stă treaba, femeile nu prea se îndură să le țină ascunse. Așa că Sandra și-a purtat cu mândrie atât inelul de logodnă, cât și verigheta, dar nu degeaba este soția lui Adrian Mutu.

Dar să revenim la adevărata misiune a zilei! Ajunsă în dreptul standurilor cu denim, Sandra a început să studieze oferta. A pus mâna pe mai multe perechi, a analizat croielile, culorile și materialele și a trecut de la un model la altul. Ba unii mai deschiși, ba alții mai închiși, ba încă o pereche care merita atenție. Greu de ales, ce-i drept! Când ai atâtea variante în față, cum să te hotărăști din prima?

Și nu vorbim despre o simplă privire aruncată peste rafturi. Sandra chiar s-a pus pe treabă, a răscolit printre modele și a selectat mai multe perechi de blugi și Se pare că avea o listă destul de clară în minte sau, cine știe, poate a lăsat inspirația să-și facă de cap. Oricum, știm cum stă treaba: intri pentru o pereche de blugi și, până să-ți dai seama, ai găsit încă trei care „merită încercate”. Nu-i așa că sună cunoscut?

Dar stați puțin, că blugii nu au fost singurii care au intrat în planurile de shopping ale Sandrei. Bruneta mai avea și alte sacoșe generoase, printre care una de la London Tailors, semn că sesiunea de cumpărături începuse cu ceva vreme înainte de popasul la Zara.

De altfel, nu este prima dată când o surprindem în astfel de ipostaze. CANCAN.RO a mai fotografiat-o recent pe soția lui Adrian Mutu într-o ținută cu piese de lux, printre care Chanel, Dolce & Gabbana și Louis Vuitton, însă nici atunci nu a făcut nazuri când a venit vorba despre magazinele obișnuite. Așadar, avem de-a face cu o doamnă care știe să combine brandurile exclusiviste cu micile descoperiri de prin magazine. Să fie cu de toate, am spune noi!

Cât despre câte perechi de blugi au ajuns până la urmă în garderobă, rămâne secretul ei.

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