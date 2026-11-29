Sezonul 10 al emisiunii s-a încheiat, iar telespectatorii au aflat ce decizii au luat cuplurile după cele 21 de zile petrecute în Thailanda. Acum, atenția se îndreaptă deja către următoarea ediție și către persoanele care ar putea deveni ispite. Printre numele vehiculate se află și Gabriella Barbu, care a avut un parcurs intens în actualul sezon și a reușit să atragă atenția tuturor.

Gabriella nu este la prima experiență de acest fel. Ea a devenit cunoscută după participarea la emsiunea din Spania, unde l-a cucerit pe Montoya, iar ulterior și-a dorit să participe și la ediția românească, în sezonul 10. De această dată, a reușit să se apropie de Prințul Marco, alături de care a petrecut foarte mult timp pe insulă. Cei doi au avut momente intime, și-au mărturisit sentimentele și au arătat că între ei s-a format o legătură puternică.

Gabriella Barbu revine la Insula Iubirii?

Există o regulă nescrisă în emisiune potrivit căreia ispitele care reușesc să își îndeplinească misiunea au șanse mari să fie invitate și în sezonul următor. În multe situații, acestea ajung chiar să primească rolul de ispită supremă. De exemplu, în sezonul X aceste titluri le-au avut Andrușca și Cătălin Brânză care au purtat și ghirlanda aurie pe care au oferit-o la prima ceremonie.

Există însă o condiție importantă: persoanele respective trebuie să fie singure și să nu aibă o relație în afara emisiunii. Astfel, Gabriella Barbu ar putea fi unul dintre primele nume luate în calcul pentru sezonul 11.

Pe lista posibililor concurenți s-ar mai putea afla și pilotul Eduard Vlădescu, alături de care Claudia Ion a plecat după despărțirea de Ionuț Mocăniță, Narcis, cel care a reușit să o apropie pe Bianca Iotu de el, dar și Jaguarul, care s-a sărutat cu Mira.

Nici Frankie nu ar fi exclusă din ecuație. Chiar dacă nu a reușit să cucerească un concurent, prezența ei a fost intens mediatizată, mai ales în urma scandalurilor apărute după emisiune.

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