Ultimul ceremonie a focului din sezonul X a emisiunii Insula Iubirii s-a terminat cu multe lacrimi, suspine, dar și cu perspectiv noi asupra viitorului, în special pentru Prințul Marco și Bianca Ghiurcă. După o întâlnire memorabilă în trei, la care a participat și ispita Gabriella, cei doi soți au sărbătorit revederea cu o partidă de amor sub plapumă.

Prințul Marco și „Prințesa” Bianca s-au reîntâlnit la ultimul bonfire din acest sezon al emisiunii Insula Iubirii. După cele 21 de zile intense petrecute departe unul de altul, care le-a pus la încercare iubire, încrederea și propriile limite, cei doi au ajuns din nou față în față.

„Sper să mă ierte cu adevărat. Sper să se ierte și ea pentru faptul că mă iartă, pentru că nu merit. Și cine iubește nu lasă. Și o fi dificil de înțeles iubirea noastră, dar este foarte mare, cred că cea mai mare. Nu știu cum să o explic”, a mărturisit Marco.

Întrebați cum vor să plece de la Insula Iubirii, împreună sau separați, cei doi au răspuns: „Împreună pentru toată viața”. Ajunși în vila fetelor unde au fost cazați concurenții și noile cupluri formate pe Insulă, după ultima ceremonie a focului, Marco și Gabriella au sărbătorit revederea cu o partidă de amor. De data aceasta, Prințul nu a mai fost nevoit să se ascundă sau să acopere camera de filmat din cameră.

Prințul Marco i-a recunoscut soției sale că s-a îndrăgostit de ispita Gabriella și că are sentimente puternice pentru ea. Pentru a-i face decizia și mai grea, producătorii au organizat un bonfire special, la care a participat și ispita Gabriella. Cei trei au trecut prin momente intense, lacrimi și sentimente contradictorii.

„Nu știu. Încerc să-mi dau o explicație. Bianca m-a întrebat acum, înainte să intri, dacă încă sunt îndrăgostit de tine. I-am zis că da. Nu pot să mint (…) În același timp, Bianca are multe forme de iubire pe care mi le dă și mi le-a dat de-a lungul timpului. Și felul ei de a fi acum, așa aici lângă tine, este încă o formă de iubire pe care nu știu cum să o explic”, a spus Prințul Marco.

„Marco doar s-a distrat cu Gabriella”

Recent, CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații bombă despre Prințul Marco. Publicația noastră a luat legătura cu unul dintre apropiații acestuia din Italia, care ne-a dezvăluit că Prințul s-ar fi „aruncat” în testul fidelității din Thailanda cu planurile făcute de acasă. Cu alte cuvinte, Marco a considerat că „îndrăgosteala” de ispita lui favorită n-ar fi fost decât o aventură de o noapte și o joacă adolescentină.

„Băiat cu suflet adevărat, muncitor, antreprenor și foarte fericit alături de soția sa, Bianca! Eu cred că Marco s-a distrat cu Gabriella doar o zi, atât. Gabriella probabil credea că el o va părăsi pe Bianca și va rămâne cu ea. Credeți că, după 10 ani de căsnicie cu Bianca, el ar fi aruncat totul la gunoi pentru o aventură de o zi? El este fericit alături de soția sa, Bianca. El îmi spune mereu: «Soția mea este totul pentru mine și nu aș schimba-o niciodată cu nicio altă femeie.»”, a declarat prietenul lui Marco pentru CANCAN.RO.

După terminarea emisiunii, Marco a declarat pe TikTok că a greșit și el o dată, „ca tot omul”, și că nu i se pare mare tragedie, mai ales că și-a recunoscut vina.

„Eu am făcut ce am făcut, am greșit doar o dată în viață. Am recunoscut, am făcut-o de față cu toată lumea. M-ați criticat, m-ați aruncat în noroi. Dar știți ce, uite, capul sus, sunt un om curat. Nimeni nu poate să zică altfel despre mine. Am o reputație, toți cei care mă cunosc știu cine sunt. Dar voi ați vorbit foarte puțin despre voi. O să vorbesc eu mai multe”, a spus Marco.

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