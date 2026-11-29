Designerul și criticul de modă Ovidiu Buta este un bărbat de aproximativ 50 de ani, cu o înțelegere mult peste medie a esteticii masculine. Profesional, este activ pe cercurile de fashion din București, Paris și Milano. A cochetat și cu televiziunea, pentru că în 2023 a participat alături de Joaquin Bonilla (stilist și art director mexican) la America Express – Drumul aurului. A fost eliminat în februarie 2023 după ce a tras „paiul scurt”. L-a adus și pe Joaquin Bonilla pe la emisiuni românești, a fost o perioadă de maximă vizibilitate pentru Ovidiu Buta, însă de atunci a fost cam scump la vedere. Din fericire, CANCAN.RO l-a zărit prin București, alături de fulminantul lui cățel, un french bulldog adorabil! Dar ținuta stilistului este și ea de mare clasă!

Ovidiu Buta este un bărbat înalt, extrem de sexy, cu un simț estetic foarte dezvoltat. E partenerul ideal pentru o șuetă pe subiecte de fashion sau cultură în general, atât pentru bărbați, dar mai ales pentru femei. Nu știm cine este norocoasa din imagini, însă îl monopolizează câteva minute bune, în timp ce cățelul freamătă de nerăbdare. E cu siguranță o întâlnire întâmplătoare, dar Ovidiu Buta zăbovește puțin la taclale. Poate i-au plăcut cizmele clasice western, din piele brută tăbăcită pe care le poartă tânăra doamnă, care după înălțime ar putea fi un model.

Ovidiu Buta cu o ținută wow și un câine pe măsură!

Ovidiu Buta a studiat comunicarea audio-vizuală la Academia de Teatru și Film din București. A stilizat colecții și a pus în scenă proiecte de modă la evenimente precum New York Fashion Week, Berlin Fashion Week, dar și în Paris, Milano, Londra, Chicago, Beijing și Shanghai. Este, deci, o somitate a modei și se cam vede.

Ovidiu Buta poată o pereche de cargo pants kaki cu catarme la gleznă! dar fără curea. Plus niște buzunare aplicate la nivelul genunchilor, ceea ce nu prea s-a văzut pe la noi. Apoi o cămașă denim, în stilul călăreților de rodeo, și o jachetă tot din denim, culoarea clasică a secolului 19, decorată cu ținte și scurtă în talie până deasupra șoldurilor. Mânecile lungi accentuează linia jachetei. Două buzunare aplicate de mari dimensiuni și naturii metalici completează ținuta weestern a lui Ovidiu Buta. Un accesoriu splendid este cățelul french bulldog, cu o lesă discretă, din piele. Este absolut adorabil. Se uită spre o patiserie, probabil, ademenit de aroma croasantelor.

În imagini Ovidiu Buta stă la povești în stil balcanic cu o doamnă. Poate pune la cale un nou editorial, așa cum a mai realizat în Vogue, Numero, Elle, Elle Deco, Cosmopolitan, Beau Monde, Harper’s Bazaar sau GQ. Pe Instagram are mai puțin de 40k de followeri, dar dacă ar fi să-i întrebi pe Kanye West, Sebastian Stan, Jane Seymour sau David Gandy, toți au auzit de dumnealui, așa că ne bucurăm că ne măgulește cu prezența sa în burghezul nostru Mic Paris.

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