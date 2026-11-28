CANCAN.RO a aflat culisele unui scandal cu acuzații extrem de grave care i se aduc unui politician, care în trecut și-a anunțat candidatura la Președinție. Fosta lui soție, cu 22 de ani mai tânără decât el, îl acuză că i-ar fi transformat viața într-un adevărat coșmar. Un episod tulburător pe care femeia l-a povestit instanței a fost acela când a fost bătută atât de rău, încât i-a fost dislocat maxilarul!

În centrul poveștii se află Doru Iorga, un cunoscut personaj politic, dar recunoscut mai ales în lumea afacerilor din Brăila. Acesta a candidat în anul 2020 pentru un mandat de senator din partea Partidului Mișcarea Populară, fiind primul pe lista formațiunii de județ.

Însă dacă în plan profesional și-a găsit locul potrivit, în viața sentimentală nu se poate spune același lucru, ba dimpotrivă, se pare că lucrurile au scăpat de sub control!

CANCAN.RO a obținut detalii tulburătoare din culisele relației cu fosta lui soție, mai tânără cu 22 de ani decât el.

Povestea de dragoste a început tot într-un cadru profesional. Femeia s-a prezentat la un interviu de angajare în cadrul firmei administrate de Doru Iorga, în 2018, și a obținut atunci un post de referent.

Aceasta avea doi copii dintr-o relație anterioară și traversa o perioadă grea pe plan personal, potrivit propriilor relatări. Omul de afaceri s-a oferit s-o ajute nu doar cu un loc de muncă, ci i-a oferit inclusiv o locuință, plătindu-i și chiria.

Relația lor a escaldat într-una amoroasă, însă generozitatea lui ar fi venit la pachet și cu niște ”obligații”.

Nemulțumit de prestanța tinerei, Doru Iorga ar fi insistat să îi schimbe inclusiv stilul vestimentar.

”Relația avansând, a devenit publică, iar acesta a insistat să îi schimbe garderoba, pentru că nu putea merge cu pârâta de mână fiind îmbrăcată cu hainele pe care le purta zi de zi”, a povestit femeia.

Pentru fostul candidat la Senat, banii nu mai reprezentau o problemă. Potrivit documentelor judiciare consultate de CANCAN.RO, acesta i-a cumpărat partenerei sale inclusiv un autoturism de lux, i-a oferit și bani pentru achiziționarea unei case (cu două luni înainte de nuntă) și a continuat să-i cumpere haine de brand și bijuterii.

Ea îl acuză de violență și filaj, el susține că i s-a vânat averea

Ca mai târziu, după divorț, toate aceste cadouri să devină mărul discordiei dintre ei. După doar un an în care au fost căsătoriți (2022-2023) se pare că certurile dintre ei au căpătat proporții și s-ar fi ajuns inclusiv la violență fizică din partea lui.

Fosta soție susține că Iorga, aflat sub influența alcoolului, ar fi lovit-o foarte tare peste față, încât a avut nevoie de îngrijiri medicale. Femeia a invocat explicit, în dosar: „lovirea intimatei în data de 19.02.2022 cu consecința dislocării maxilarului”.

Și nu ar fi fost doar un episod! În urma mai multor probe depuse în instanță, fosta lui soție a arătat că relația lor fusese marcată nu doar de despărțiri și împăcări, ci și de ”violențe fizice asupra pârâtei, care nu au fost negate de reclamant”.

Toate aceste acuzații apar într-un dosar privind litigiul privind donația apartamentului pe care Iorga i l-a predat înainte de căsătorie.

Însă acuzațiile grave nu se opresc aici. Tot în documente, femeia povestește cum a fost monitorizată de către fostul soț prin intermediul detectivilor, dar și prin dispositive speciale ”plantate” în mașină.

Potrivit declarațiilor sale, în autoturismul Jeep pe care îl folosea ar fi existat un dispozitiv de urmărire de tip AirTag, iar în cealaltă mașină pe care o deținea, un Porsche, monitorizarea s-ar fi realizat prin intermediul unei aplicații conectate la mașină.

În plin scandal, Doru Iorga nu s-a lăsat mai prejos și a încercat să recupereze apartamentul pe care îl donase fostei sale partenere.

Acesta a povestit în instanță că femeia ar fi fost interesată de banii lui și că l-ar fi determinat să facă donația printr-un comportament menit să îi câștige încrederea și afecțiunea.

Mesajul care l-a scos din sărite pe politician

Mai exact, acesta a invocat faptul că partenera, cu 22 de ani mai tânără, i-ar fi trezit sentimente foarte puternice, iar el ar fi ajuns să creadă că îi poate oferi o viață pe care altfel nu ar fi avut-o.

După divorț, însă, acesta a cerut revocarea donației pentru ingratitudine sau anularea contractului pentru vicierea consimțământului. În cadrul cererii a atașat și un mesaj de la fosta soție, pe care l-a găsit revoltăror: „Eu am timp, TU NU MAI AI! La anul faci 60 de ani, eu am toată viața înainte.”

Într-un alt mesaj, femeia îi reproșa că relațiile sale ar depinde de banii pe care el îi are de fapt: „Și vezi dacă o femeie chiar s-ar culca cu tine doar pt ceea ce ești, și nu pt bani.”

Iorga a considerat aceste afirmații drept injurii, care ar fi trebuit să justifice revocarea donației.

Însă războiul judiciar nu s-a încheiat așa cum spera. Tribunalul Brăila i-a respins cererea, considerând că nu a demonstrat existența unor manevre frauduloase prin care fosta soție să-l fi determinat să doneze apartamentul.

Instanța a reținut că relația fusese una cu năbădăi încă de la început, iar cadourile costisitoare nu reprezentau un episod izolat.

Mai mult, judecătorii au constatat că donația fusese făcută la inițiativa omului de afaceri. Așa că Doru Iorga a rămas, la final, cu ochii-n soare!

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