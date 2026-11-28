CANCAN.RO a obținut reacția Mariei Constantin după ce colegul său de breaslă, Florin Grigore, a fost arestat preventiv. Interpretul de muzică populară este în centrul unui scandal de proporții, fiind acuzat că ar fi încercat să profite și să abuzeze sexual de o minoră în vârstă de doar 13 ani. Cântăreața ne-a mărturisit că nu-i vine să creadă și că nu i s-a părut nimic dubios la el atunci când au cântat împreună la evenimente.

Interpretul de muzică populară Florin Grigore (46 de ani) a ajuns în arestul poliției, după ce a fost acuzat că ar fi încercat să abuzeze sexual de o copilă de doar 13 ani. Scenele revoltătoare s-ar fi petrecut la finalul lunii octombrie, chiar în biroul unei instituții din Capitală. Artistul ar fi atins-o pe minoră în zona intimă, ar fi luat-o în brațe și ar fi sărutat-o pe obraz. Pe 26 noiembrie, cântărețul ar fi fost dus la audieri, iar în urma acestora ar fi fost reținut pentru 24 de ore. Acuzațiile de o asemenea gravitate au stârnit indignare și au zguduit lumea muzicii populare.

Colegilor de breaslă nu le vine să creadă!

Și asta nu este tot! Presupusa victimă ar fi chiar o tânără interpretă de muzică populară, în vârstă de doar 13 ani, pe care Florin Grigore o promova și o invita frecvent în emisiunile sale. Detaliul este cu atât mai tulburător în contextul acuzațiilor extrem de grave care planează asupra artistului.

Acuzațiile care îl vizează pe artist au lăsat-o cu gura căscată pe colega sa de breaslă, Maria Constantin. Cântăreața a declarat, pentru CANCAN.RO, că a avut ocazia să cânte alături de Florin Grigore la câteva evenimente, însă nu îl cunoștea foarte bine. Din puținele interacțiuni pe care le-au avut, blondina își făcuse o părere foarte bună despre el și nici prin cap nu i-ar fi trecut că va ajunge să-i audă numele într-un asemenea dosar penal.

„Îmi pare rău să aud asta. Nu l-am cunoscut foarte bine, doar am colaborat cu el la niște evenimente. Era un om super ok”, a spus Maria Constantin pentru CANCAN.RO.

Publicația noastră a încercat să ia legătura și cu Florin Grigore pentru a-i solicita un punct de vedere cu privire la acuzațiile grave care i se aduc, însă fără rezultat. La telefon ne-a răspuns o doamnă care, fără prea multe menajamente, ne-a transmis să nu mai sunăm niciodată! Așadar, demersul nostru de a afla și versiunea artistului s-a lovit de un refuz categoric.

A fost arestat pentru 30 de zile

Potrivit datelor din anchetă, incidentul s-ar fi petrecut în seara zilei de 28 octombrie, chiar în incinta unei instituții din Capitală, al cărei nume nu a fost dezvăluit de autorități. Pe 26 noiembrie, Florin Grigore a fost reținut pentru 24 de ore, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Ulterior, interpretul de muzică populară a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

„La data de 1 noiembrie 2026, polițiști din cadrul Serviciului Agresiuni Sexuale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 28 octombrie 2028, o minoră, în vârstă de 13 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat. Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, la data menționată, în jurul orei 23.30, în timp ce minora se afla împreună cu un bărbat, în vârstă de 46 de ani, în biroul din incinta unei instituții, acesta, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-și exprima voința, având în vedere vârsta fragedă a minorei, ar fi atins-o cu mâna într-o zonă intimă. La data de 26 noiembrie 2026, a pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat și condus la audieri. În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului legal pentru administrarea probatoriului. Această activitate nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, au transmis autoritățile.

Ar fi avut o relație cu o elevă

Actualul dosar penal readuce în atenție un episod controversat din trecutul lui Florin Grigore. În 2012, pe vremea când se afla la catedră și le preda religie elevilor unui liceu din Capitală, interpretul de muzică populară ar fi fost acuzat că a avut o relație cu o elevă a liceului. Dosarul a fost însă clasat în 2016. Acum, la zece ani distanță, numele interpretului de muzică populară figurează într-un nou dosar penal cu acuzații grave.

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