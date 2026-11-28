CANCAN.RO a descoperit că Prințul Marco ar fi avut toate cărțile aranjate încă dinainte să pună piciorul în Thailanda! Unul dintre cei mai buni prieteni ai concurentului de la „Insula Iubirii” ne-a dezvăluit că acesta și-a iubit dintotdeauna nebunește soția și că Gabriella n-ar fi reprezentat pentru el decât o distracție. Ce să mai, ispita a crezut că l-a prins pe Dumnezeu de un picior și că a dat lovitura vieții sale, numai că a cam rămas cu buza umflată.

Publicația noastră a luat legătura cu unul dintre apropiații lui Marco din Italia, care ne-a zugrăvit un cu totul alt portret al concurentului de la „Insula Iubirii”. Bărbatul ne-a mărturisit că Prințul este un om minunat, nicidecum așa cum a fost prezentat în emisiune, și că o iubește și o admiră enorm pe soția lui, Bianca. Mai mult, prietenul lui nu consideră că este vina acestuia că Gabriella și-a făcut iluzii că o va lua acasă și că vor rămâne împreună, când pentru el totul n-ar fi fost decât o aventură de o noapte.

„Marco doar s-a distrat cu Gabriella”

Și stați să vedeți! Apropiatul lui Marco ne-a spus că, după terminarea emisiunii, acesta nici măcar n-a mai pomenit de spanioloaică și că tot ce și-a dorit a fost să se distreze puțin cu ea. Cam usturătoare dezvăluirile pentru ispita care a confundat o escapadă amoroasă cu începutul unei noi vieți.

„Băiat cu suflet adevărat, muncitor, antreprenor și foarte fericit alături de soția sa, Bianca! Eu cred că Marco s-a distrat cu Gabriella doar o zi, atât. Gabriella probabil credea că el o va părăsi pe Bianca și va rămâne cu ea. Credeți că, după 10 ani de căsnicie cu Bianca, el ar fi aruncat totul la gunoi pentru o aventură de o zi? El este fericit alături de soția sa, Bianca. El îmi spune mereu: «Soția mea este totul pentru mine și nu aș schimba-o niciodată cu nicio altă femeie.»”, a declarat prietenul lui Marco pentru CANCAN.RO.

La „Insula Iubirii”, Prințul Marco a căzut în ispită cu Gabriella nu o dată, ci de două ori. Concurentul a declarat că s-a îndrăgostit, că n-a mai trăit așa ceva în viața lui, dar că nu vrea să-și părăsească soția. Până la urmă, era de așteptat să se întoarcă în brațele Biancăi, doar femeia îl asigurase că îi iartă orice și că îl iubește chiar și după ce a dat gol la poarta ispitei. Cu asemenea indulgență din partea nevestei, Prințul nici n-a avut prea multe motive să-și facă griji pentru soarta căsniciei.

A dat gol la poarta Gabriellei, dar se crede nevinovat

După terminarea emisiunii, Marco a declarat pe TikTok că a greșit și el o dată, ca tot omul, și că nu i se pare mare tragedie, mai ales că și-a recunoscut vina. Acum, na, nu știm după ce sistem de calcul două escapade amoroase fac o singură greșeală, dar se pare că matematica iubirii funcționează după alte reguli în familia „regală”. Încurcate sunt căile Domnului, dar și iubirea Biancăi pentru Marco.

„Eu am făcut ce am făcut, am greșit doar o dată în viață. Am recunoscut, am făcut-o de față cu toată lumea. M-ați criticat, m-ați aruncat în noroi. Dar știți ce, uite, capul sus, sunt un om curat. Nimeni nu poate să zică altfel despre mine. Am o reputație, toți cei care mă cunosc știu cine sunt. Dar voi ați vorbit foarte puțin despre voi. O să vorbesc eu mai multe”, a spus Marco.

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