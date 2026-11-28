„Cândva voi reveni într-un program de Revelion!” Dan Negru face anunțul în exclusivitate pentru CANCAN.RO și le dă speranțe milioanelor de români, care an de an, duc dorul nopților de Revelioane petrecute în fața televizorului. După o pauză de la tradiționalul show de Anul Nou, „Regele audiențelor” nu exclude o revenire spectaculoasă și recunoaște că a purtat deja negocieri în acest sens.

Surpriza ar fi putut aveam loc chiar în acest an. Nibiru era luat în calcul pentru un proiect special de Revelion, care ar fi marcat o reveniore spectaculoasă a prezentatorului în noaptea dintre ani. Planurile nu s-au concretizat însă, iar ideea a rămas, deocamdată, la stadiul de discuție.

„Că va fi, la Pro TV, Antena, Kanal D, TVR sau Netflix, nu știu încă”

Dan a vorbit și despre lupta audiențelor, amintind că Antena 1, după 25 de ani în care a fost lider de Revelion, a pierdut primul loc în ultimii cinci ani. Prezentatorul consideră că presiunea cifrelor a fost întotdeauna cea mai mare provocare pentru realizatorii acestor programe, succesul unui revelion măsurându-se, înainte de toate, în audiențe. Nici propriile sale bătălii nu au fost lipsite de emoții. Dan Negru și-a amintit de cei mai redutabili rivali pe care i-a avut de Revelion, cei de la Vacanța Mare. În urmă cu aproximativ 20 de ani, confruntarea cu celebrul grup umoristic era extrem de dificil. După plecarea lor, competiția a devenit mai ușoară, iar lui i-a fost mai simplu să se mențină pe primul loc.

CANCAN: Dan, ai fost ani la rând omul Revelioanelor. Îți este dor de acea perioadă sau simți că ai închis definitiv acel capitol?

Dan Negru: Niciodată viața nu închide capitole definitiv. Cândva voi reveni într-un program de Revelion. Că va fi, la Pro TV, Antena, Kanal D, TVR sau Netflix, nu știu încă. Riscul Revelioanelor de azi este să devină petreceri de firmă, cu angajații. Smiley nu poate apărea la Antena, nici Ștefan Bănică la Pro TV, din cauza exclusivităților. Cred că un Revelion comun, la care să poată participa toate vedetele, poate fi organizat doar de un serviciu de streaming. Am avut negocieri chiar și anul acesta cu un canal de streaming. Deci nu am pus punct definitiv. Și apreciez mult faptul că, în toți anii aceștia, Kanal D nu mi-a impus nimic. Este o lecție frumoasă despre respect.

„Nu le este ușor colegilor mei de la Antena, care în ultimii cinci ani au pierdut toate Revelioanele în audiențe”

CANCAN: Care este momentul din toate Revelioanele prezentate care ți-a rămas cel mai aproape de suflet?

Dan Negru: Oamenii dau valoare momentelor. Doi oameni au salvat Revelioanele TV în România, atunci când s-a luat decizia ca ele să dispară. Acum 26 de ani, publicitatea în programele de Revelion a început să scadă. Și astăzi este subdimensionată. Revelionul TV este o pierdere de bani pentru toate televiziunile care nu sunt lider de audiență. În lume sunt puține țări care au programe TV de Revelion. La noi, însă, este o obișnuință veche, de dinainte de ’89, când Revelionul era singura bucurie la televizor. În anii 2000, când nu mai erau bani pentru Revelioane și marile televiziuni au vrut să renunțe la idee, Titus Munteanu și Valeriu Lazarov au insistat să continuăm tradiția Revelionului la TV. Lor le datorăm Revelioanele televizate din România de după Revoluție. Pro TV a renunțat o vreme la programul de Revelion, dar a fost singura dată când Antena nu l-a copiat. Și asta datorită lor, Titus Munteanu și Valeriu Lazarov. Fără ei, azi România nu mai avea Revelioane la TV. Audiențele uriașe pe care le-am făcut atunci au făcut ca ideea de Revelion să rămână în grile. Deci oamenii fac momentele.

CANCAN: De ce crezi că românii își amintesc cu atâta nostalgie Revelioanele de altădată? Chiar erau mai frumoase sau doar vremurile erau diferite?

Dan Negru: Oamenilor nu le este dor de Revelioanele mele. Le este dor de ei, de vremurile în care erau laolaltă cu familia în noaptea de Revelion. Cei care mi-au prins Revelioanele fiind copii, când aveau 5 sau 10 ani, sunt astăzi tineri sau deja maturi. Și lor le este dor de copilăria lor, prin care trecea și Negru cu Revelionul. Le este dor de ei înșiși, nu de mine. Iar anii aceia eu nu li-i mai pot da înapoi. Orice program de Revelion ar vedea, tot nostalgia Revelionului lui Negru îi va apuca. Nu pentru că erau mai bune, ci pentru că le asociază cu vremurile lor bune.

CANCAN: Te-ai uitat vreodată la un Revelion televizat din postura de simplu telespectator și te-ai gândit că ai vrea să fii din nou pe scenă?

Dan Negru: Deocamdată nu simt nevoia asta. Ar fi fost cel mai ușor să mai fac un Revelion. Nu mai este o miză. Culmea, nici pentru televiziuni nu mai este o miză și nici pentru publicitari. Dar este o obișnuință, iar eu am contribuit din plin la această obișnuință a televiziunii. Și nu-mi pare rău. Am avut, în vreo 25 de Revelioane, vreo 11 echipe de producție diferite. Toți au contribuit la ideea de Revelion TV.

„Deocamdată nu simt nevoia asta. Ar fi fost cel mai ușor să mai fac un Revelion. Nu mai este o miză”

CANCAN: Care a fost cel mai dificil moment pe care l-ai trăit în direct, în noaptea dintre ani?

Dan Negru: Audiențele au fost întotdeauna cea mai mare încercare. Pentru că un Revelion televizat își recuperează banii atunci când este pe primul loc. Restul este orgoliu. Știu că nu le este ușor colegilor mei de la Antena, care în ultimii cinci ani au pierdut toate Revelioanele în audiențe, după ce timp de 25 de ani au fost lideri an de an. De aceea, țin minte că cele mai dificile momente au fost cele legate de presiunea audienței. Cele mai grele bătălii de audiență le-am avut acum 20 de ani, cu Vacanța Mare. Au fost cei mai redutabili adversari de Revelion. Era greu de tot să te bați cu ei. Apoi, odată cu plecarea lor, nu am mai avut momente dificile. Mi-a fost tot mai ușor să fiu lider de Revelioane.

CANCAN: Dacă ai primi astăzi propunerea de a prezenta din nou un Revelion, ai accepta sau ai refuza?

Dan Negru: Am discutat și în vara aceasta despre Revelion, atât cu televiziuni, cât și cu canale de streaming. Sincer, îți spun în premieră, am vrut să facem un Revelion și la Nibiru. Deocamdată nu simt că este vremea. Să se mai coacă puțin nostalgia Revelioanelor trecute.

CANCAN: Ce le-ai transmite celor care spun că Revelioanele de astăzi nu se mai compară cu cele pe care le prezentai tu?

Dan Negru: Că nu este adevărat. Greșesc. Astăzi, nu online-ul sau TikTok-ul au distrus interesul pentru Revelioanele televizate, ci oferta vieții. Cabanele sunt rezervate, restaurantele sunt pline, piețele din orașe sunt ticsite. Oamenii au descoperit distracția dincolo de ecrane. Dacă un Revelion scotea audiențe sub 50% cotă de piață, era o mare nenorocire. Astăzi, niciun meci al Naționalei de fotbal nu mai poate face asemenea audiențe. Televiziunea nu moare din cauza online-ului, ci din cauza vieții sociale de care începem să ne bucurăm.

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