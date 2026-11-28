Dacă vă întrebați ce mai face Elena Udrea după anii în care a fost mai degrabă obișnuită cu vizitele la penitenciar decât cu ieșirile în oraș, ei bine, aflați că fosta blondă de la Cotroceni încearcă să recupereze timpul pierdut. Și nu oricum, ci la o cafea cu Oana Mizil, o altă doamnă care a avut parte de destule episoade demne de telenovele în ultimii ani. CANCAN.RO a fost pe fază și vă dezvăluie cum a decurs întâlnirea.

Elena Udrea a ajuns prima la locul cu pricina. Și-a parcat mașina, și-a luat lucrurile și a pornit către cafenea, unde urma să se întâlnească cu Oana Mizil. Nici aceasta nu s-a lăsat prea mult așteptată. A venit și ea cu mașina personală, a parcat și s-a alăturat fostei ministre. După saluturile de rigoare, cele două s-au așezat la masă, și-au comandat cafeaua și au trecut, probabil, la capitolul noutăți. Că doar nu se întâlniseră ca să vorbească despre vreme…

Iar dacă vă imaginați că au stat cuminți, au băut cafeaua și apoi fiecare și-a văzut de drum, ei bine, lucrurile n-au stat chiar așa. Elena Udrea părea să aibă destule de povestit și chiar s-a pus pe explicat. Cu mâinile în aer, cu gesturi largi și mult patos, fosta politiciană părea că vrea să se asigure că Oana nu pierde niciun amănunt. Ba una, ba alta, ba încă un gest, că doar știm cum sunt discuțiile între fete… începi cu o poveste și, până să termini cafeaua, ai ajuns la alte trei subiecte!

Oana Mizil a urmărit-o atent, iar când cafeaua s-a terminat, nici discuția nu a luat sfârșit. Cele două au ieșit din cafenea și au continuat poveștile afară, semn că mai rămăseseră lucruri de pus la punct. Pesemne că nu apucaseră să bifeze toate noutățile la masă. Și, cum știm prea bine, uneori nici două cafele nu sunt de ajuns când ai multe de povestit

Ce subiecte au avut pe ordinea de zi nu știm, dar material de discuție aveau, nu glumă! Una a trecut prin experiența penitenciarului și încă are de furcă prin instanțe, în timp ce cealaltă a avut parte de o despărțire intens mediatizată și de o plecare din România despre care s-a scris pe larg. Așadar, nu duceau lipsă de povești. Cine știe, poate au făcut și un mic schimb de impresii despre viață, căci amândouă au avut parte de capitole pe care nu le poți povesti chiar în două fraze.

Am putea crede că, odată cu noul proces deschis de ANAF și cu suma deloc mică aflată în joc, Elena Udrea are agenda ocupată până peste cap cu avocați, acte și drumuri la instanță. Ei bine, nici vorbă să renunțe la micile plăceri ale vieții!

Dar să vă povestim și despre apariția fostei blonde de la Cotroceni, căci nici la capitolul vestimentar nu a trecut neobservată. CANCAN.RO a surprins-o pe fosta ministră a ales o ținută lejeră, cu un pulover gri închis și o pereche de blugi largi, cu aplicații strălucitoare. Ochelarii de soare au completat aparitia, însă, geanta neagră Hermès a fost cea care ne-a atras imediat privirea.

Modelul Birkin 35, Black Togo Leather, Silver Hardware, are un preț de aproximativ 13.450 de euro în stare foarte bună. Dar, judecând după aspectul impecabil al exemplarului purtat de Elena, putem presupune că vorbim despre o piesă nouă, așa că valoarea acesteia ar putea ajunge undeva în jurul sumei de 25.000 de euro. Cu alte cuvinte, nuu este chiar genul de geantă în care îți arunci la întâmplare bonul de la cafea.

După ce au mai schimbat câteva vorbe în fața cafenelei, a venit și momentul despărțirii. Dar nu înainte de ritualul clasic între fete! S-au îmbrățișat, s-au pupat și și-au mai trimis câteva sărutări din mers. Acum, nu știm ce au preferat cele două doamne… cafea simplă, cu lapte, cappuccino sau poate un latte, dar cert este că le-a priit întâlnirea. Și, dacă tot au stat atât la povești, înseamnă că nici subiectele nu au fost puține. Cât despre următoarea întâlnire , nu știm când va avea loc, dar ceva ne spune că lista discuțiilor nu s-a epuizat încă!

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