Românii care își doresc o vacanță de relaxare fără să cheltuiască foarte mulți bani au la dispoziție o alternativă în sudul Serbiei. Stațiunea balneară Sijarinska Banja dispune de numeroase izvoare minerale și bazine termale, iar tarifele de cazare pornesc de la aproximativ 45 de lei de persoană pe noapte.

Situată în regiunea Jablanica, pe teritoriul municipalității Medveda, la o altitudine de aproximativ 520 de metri, Sijarinska Banja se află la 95 de kilometri de orașul Niš și la 330 de kilometri de Belgrad.

Stațiunea este înconjurată de munți și atrage atât persoane care vin pentru tratamente de recuperare medicală, cât și turiști care își doresc să petreacă câteva zile departe de agitația marilor orașe.

Cât costă cazarea în stațiunea Sijarinska Banja

Cele mai ieftine locuri de cazare din stațiune sunt disponibile în camere cu două sau trei paturi. Tariful este de 1.000 de dinari sârbești, adică aproximativ 45 de lei de persoană pe noapte.

Cei care aleg această variantă au însă la dispoziție baie și bucătărie comune.

Turiștii care preferă mai multă intimitate pot închiria garsoniere cu baie proprie, chicinetă și frigider. Prețurile sunt de aproximativ 136 de lei pe noapte pentru două persoane și de 204 lei pentru trei persoane.

O altă variantă de cazare este centrul specializat în recuperare medicală din stațiune, unde, potrivit tarifelor pentru anul 2026, o noapte într-o cameră dublă sau triplă costă aproximativ 180 de lei de persoană.

Pentru cazarea cu mic dejun inclus, turiștii trebuie să achite aproximativ 195 de lei de persoană pe noapte. Tariful crește la 220 de lei în regim de demipensiune și la 250 de lei în cazul pensiunii complete, existând și posibilitatea de a beneficia de diverse tratamente.

Stațiunea din Serbia dispune de 26 de izvoare minerale

Sijarinska Banja dispune de 26 de izvoare cu apă minerală, dintre care 18 sunt utilizate în scopuri terapeutice.

Una dintre principalele atracții ale stațiunii sârbești este un gheizer natural cu apă minerală fierbinte, al cărui jet se ridică la câțiva metri deasupra solului.

Vizitatorii au la dispoziție bazine termale și facilități de relaxare, putând opta atât pentru o vacanță obișnuită, cât și pentru un sejur dedicat recuperării medicale.

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