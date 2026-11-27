ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele săptămâni și a anunțat cum o să fie vremea și de Crăciun. Dacă primele două săptămâni din luna decembrie aduc o vreme rece, influențată de ciclonul Xela, în săptămâna Crăciunului valorile termice încep să se apropie de cele normale perioadei. De asemenea, regimul precipitațiilor o să fie apropiat de cel obișnuit.

Începutul lunii decembrie aduce o vreme capricioasă, iar temperaturile din termometre scad simțitor. Mai mult, este posibil să apară și primii fulgi de nea. Însă, potrivit ANM, în săptămâna Crăciunului, 21-28 decembrie, vremea începe să se încălzească. Mai mult, în regiunile vestice, nordice și centrale temperaturile se vor situa peste cele normale pentru această perioadă.

„Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării”, a anunțat ANM.

Prima ninsoare din Capitală

Dacă de Crăciun nu se anunță prea multe șanse de ninsoare, în acest weekend în Capitală ar putea să cadă primii fulgi de nea și chiar să se depună strat de zăpadă. După ce a făcut ravagii în centrul și sudul Europei, ciclonul Xela ajunge și în România și poate aduce prima ninsoare sâmbătă, 28 noiembrie.

„Este posibil ca mai ales de mâine după-amiază și pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică și în Capitală să consemnăm primele ninsori, posibil cu depunere de strat de zăpadă. Ziua de mâine (sâmbătă), în Capitală, la nivelul maximelor doar 3–4 grade Celsius, minimele vor deveni și ele negative, spre -4, -5 grade Celsius, iar vântul va putea avea intensificări de 50–60 km/h, context în care, asociat și cu temperaturile destul de scăzute, să resimțim o senzație mult mai rece, mult mai coborâtă a temperaturilor. Este posibil să consemnăm primul strat de zăpadă și în Capitală, începând de mâine după-amiază și pe parcursul nopții de sâmbătă. Cu siguranță va depinde foarte mult grosimea stratului de zăpadă de contextul în care ne aflăm — sol destul de rece, încă umed — și de aceea grosimea va depinde foarte mult de aceste condiții. Dar depunerea stratului de zăpadă este posibilă în contextul în care ninsorile se vor înregistra începând cu orele după-amiezii și pe parcursul nopții, adică pe un timp destul de îndelungat”, a anunțat Elena Mateescu, director ANM, potrivit digi24.ro.

CITEȘTE ȘI:

Vremea rece face primele victime în România. Două persoane din Iași au murit din cuza frigului

Iarna a lovit năprasnic! Avertizări meteo în lanț + orașul în care zăpada a depășit deja 20 cm