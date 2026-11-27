Cătălin Scărlătescu pare că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața lui. Juratul de la MasterChef a mărturisit că anul 2026 a fost unul de excepție pentru el și că a înflorit. Ei bine, o mare parte din această stare de bine i se datorează și iubitei sale Elena Gogean. Cei doi formează un cuplu solid, însă se pare că uneori blondina îl mai chinuie pe celebrul chef.

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean formează un cuplu de aproape doi ani, însă până nu demult au preferat să își țină relația departe de ochii curioșilor. Recent, celebrul bucătar a vorbit despre relația sa și a făcut câteva declarații savuroase.

Partenera juratului de la Pro TV este arhitect de profesie și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, însă înainte de a-și construi această carieră, a făcut dans de performanță. Elena și-a păstrat acest hobby și uneori îl mai chinuie pe Cătălin Scărlătescu și îl pune la dans, însă acesta spune că are două picioare stângi.

„Spectaculos, incendiar, fabulos, grandios (n.r. a fost anul 2026) . N-am ce să spun. A fost unul dintre cei mai reușiți ani. Lucrez la aceeași emisiune, am aceeași iubită, îmi văd de aceeași viață. Am înflorit mai nou. Iubita mea e fostă campioană la dans și mă tot chinuie la dans, dar eu… Uite, am două picioare stângi și stângul ăla bun e rupt. La dans sunt pilaf”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, potrivit libertatea.ro.

Ea îl chinuie cu dansul, el o chinuie cu peștele

Deși în bucătărie Cătălin Scărlătescu este șeful, acasă se lasă pe mâna iubitei sale, pe care a învățat-o să facă niște paste extraordinare, mai bune ca orice restaurant din București. Așa că mesele acasă au început să fie tot mai dese.

Însă, nici ieșirile la restaurant nu lipsesc, iar la acest capitol Cătălin Scărlătescu își ia revanșa pentru chinul cu dansul. Cheful este un iubitor de pește, dar iubita sa nu îl agreează prea mult. Totuși, aceasta trebuie să îl însoțească la toate restaurantele unde meniul este pe bază de pește.

„Nu era chiar așa de pretențioasă, dar acum a început să devină mai pretențioasă. Ea mănâncă sushi, îi place sushi foarte mult, e și simplu. Îi place carnea. Nu face nazuri la mâncare, orice. Eu o chinui cu peștele la greu, dar se cam supără, că o tot car pe la restaurante unde trebuie să mâncăm pește. Eu sunt fan pește. Face niște paste extraordinare. Ea face pastele acasă. Am reușit să o inspir să facă paste. Și acum face paste mai bine ca multe restaurante din București. Sunt norocos! Nu mai ies în oraș. Mâncăm acasă!”, a mai spus Cătălin Scărlătescu.

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