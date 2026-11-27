Numărul persoanelor care suferă de demență în România ar putea crește semnificativ în următoarele două decenii și jumătate. În acest context, printre măsurile propuse pentru depistarea timpurie a afecțiunii se numără introducerea testelor de memorie în cabinetele medicilor de familie.

Potrivit estimărilor realizate de Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), în anul 2050, peste 577.000 de persoane din România ar putea suferi de demență, comparativ cu aproximativ 341.000 în 2019.

Totodată, numai în anul 2025, medicii de familie din România au raportat 12.173 de cazuri noi de boală Alzheimer, de peste două ori mai multe decât în 2014.

Cifrele reale ar putea fi însă mai mari, întrucât numeroși pacienți sunt diagnosticați abia în stadii avansate ale bolii.

În cadrul Congresului Național pentru Îmbătrânire Activă, senatoarea Nicoleta Pauliuc a solicitat adoptarea unui Plan național pentru demență, atrăgând atenția asupra dificultăților cu care se confruntă familiile pacienților, informează MEDIAFAX.

Un document care prevedea măsuri pentru prevenirea și diagnosticarea timpurie a demenței, precum și pentru îmbunătățirea serviciilor de îngrijire, a fost elaborat între 2018 și 2020 de Societatea Română Alzheimer și Asociația Habilitas. Acesta nu a fost însă adoptat de Guvern ca strategie națională.

Teste de memorie la medicul de familie și sprijin pentru familiile pacienților

Printre măsurile propuse de Nicoleta Pauliuc se numără evaluarea standardizată a memoriei pacienților în cabinetele medicilor de familie și îndrumarea către neurolog a persoanelor care prezintă semne de declin cognitiv.

De asemenea, senatoarea a vorbit despre necesitatea facilitării accesului la proteze auditive, pierderea auzului fiind unul dintre factorii de risc asociați demenței.

O altă propunere vizează majorarea numărului de zile de concediu de îngrijitor, în prezent limitat la cinci zile lucrătoare anual.

Ce este demența și cum se manifestă

Demența este un termen care desemnează un ansamblu de simptome asociate deteriorării funcțiilor cognitive, boala Alzheimer fiind cea mai frecventă cauză a acesteia.

Printre manifestările demenței se numără tulburările de memorie, dificultățile de orientare în timp și spațiu, problemele de comunicare și dificultățile în desfășurarea activităților cotidiene.

Deși riscul de apariție a demenței crește odată cu înaintarea în vârstă, aceasta nu reprezintă o consecință normală a procesului de îmbătrânire.

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