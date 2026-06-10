Cercetătorii avertizează! Substanța pe care o consumăm zilnic contribuie la dezvoltarea Alzheimerului

Milioane de oameni iau suplimentul glucozamină, o moleculă de zahăr care ajută persoanele care suferă de artrită și dureri articulare, însă un nou studiu avertizează că aceasta ar putea contribui la o evoluție mai rapidă a bolii Alzheimer.

Acesta este concluzia unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Florida, care au descoperit că persoanele cu Alzheimer care luau și glucozamină aveau o probabilitate cu 25% mai mare de a-și pierde viața în termen de cinci ani decât cele care nu o luau. Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că persoanele aflate în stadiile incipiente ale pierderii memoriei, cunoscută și sub denumirea de tulburare cognitivă ușoară, care luau glucozamină aveau o probabilitate cu 25% mai mare de a dezvolta boala Alzheimer în formă completă.

Analizând dosarele a 24.000 de pacienți cu demență din Florida și ale altor 41.000 cu tulburări cognitive ușoare, cercetătorii au descoperit o legătură între aceste afecțiuni și administrarea de glucozamină.

Suplimentul alimentar care contribuie la evoluția Alzheimerului

Cu toate acestea, Ramon Sun, profesor asociat de biochimie și biologie moleculară la Universitatea din Florida, a subliniat că, pentru a demonstra mai mult decât o simplă legătură între glucozamină și boala Alzheimer, ar fi necesar să se realizeze un experiment controlat, în loc să se analizeze doar dosarele pacienților. Dintre miile de dosare medicale analizate, 1.896 de pacienți cu Alzheimer sau forme de demență asociate și 2.750 cu tulburări cognitive ușoare luau glucozamină, aproximativ 8% din fiecare grup.

Cercetătorii au efectuat experimente pe șoareci modificați genetic pentru a prezenta simptome similare celor ale bolii Alzheimer, pentru a observa modul în care glucozamina ar putea afecta creierul. Șoarecii sănătoși cărora li s-a administrat suplimentul nu au prezentat nicio schimbare, dar blocarea enzimei care produce zaharuri precum glucozamina la șoarecii cu simptome a dus la o îmbunătățire.

În schimb, administrarea de glucozamină șoarecilor afectați a agravat pierderea memoriei. Profesorul Ramon Sun a declarat: „Rezultatele noastre sugerează că metabolismul alterat contribuie în mod semnificativ la progresia bolii Alzheimer și, în plus, abordarea defectului metabolic ar putea fi un complement important pentru abordările axate pe plăcile și încurcăturile Alzheimer.”

Profesorul afirmă că este important să se aprofundeze cercetările în acest domeniu, deoarece milioane de oameni consumă glucozamină. Fiind vorba despre un supliment alimentar, acesta poate fi achiziționat de la farmacie de către oricine, fără prescripție medicală. El a explicat că boala Alzheimer duce la formarea unor învelișuri de zahăr pe celulele cerebrale și proteice; în mod normal, aceste celule au lanțuri de zahăr care ghidează proteinele să se lege de alte proteine, acolo unde își pot îndeplini funcția.

Cu toate acestea, în cazul persoanelor cu Alzheimer, profesorul a explicat că aceste lanțuri de zahăr se acumulează acolo unde nu ar trebui să fie, iar proteinele de sub ele încep să nu mai funcționeze corespunzător. Acest lucru duce la pierderea memoriei și la moartea celulelor într-un proces numit hiperglicozilare. Deși această cercetare a ridicat îngrijorări cu privire la glucozamină, un studiu din 2023 a descoperit o legătură potențială între glucozamină și un risc mai scăzut de a dezvolta demență.

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