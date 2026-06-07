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O elevă din Oradea a fost admisă la Imperial College London. Daria Danșa a terminat liceul cu media 10

De: Elisa Tîrgovățu 07/06/2026 | 14:08
O elevă din Oradea a fost admisă la Imperial College London. Daria Danșa a terminat liceul cu media 10
O elevă din Oradea a fost admisă la Imperial College London. Daria Danșa a terminat liceul cu media 10 / Sursa foto: Social media
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La vârsta la care mulți adolescenți se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat, o tânără din Oradea a obținut o performanță remarcabilă. Daria Danșa, elevă a Colegiului Național „Emanuil Gojdu”, a fost acceptată la Imperial College London, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior din lume, unde își va continua studiile în domeniul biochimiei.

Performanța sa nu a apărut peste noapte, ci este rezultatul unor ani de pregătire intensă, al interesului constant pentru știință și al implicării în numeroase proiecte, concursuri și activități de cercetare.

Elevă româncă admisă la Imperial College London

Daria Danșa, absolventă a Colegiului Național „Emanuil Gojdu” din Oradea, a încheiat liceul cu media generală 10. În același timp, are un palmares impresionant de performanțe la competiții de chimie, fizică și matematică.

Rezultatele sale academice au propulsat-o printre cei mai bine pregătiți candidați la nivel internațional. Ea a obținut admiterea la Imperial College London, una dintre cele mai prestigioase universități din lume.

Potrivit informațiilor transmise de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, tânăra a fost selectată pentru programul de Biochimie după un proces de admitere extrem de competitiv. Au participat peste 10.000 de candidați din întreaga lume, Daria fiind admisă printre doar 100 de studenți internaționali.

Sursa foto: Social media

Pe lângă admiterea la Imperial College London, Daria Danșa a primit și o ofertă din partea University of Warwick. Mai mult, tânăra a obținut și bursa Warwick Undergraduate Global Excellence Scholarship – Half Fee, care acoperă 50% din costurile de școlarizare.

Parcursul său academic impresionează nu doar prin rezultatele obținute la concursuri, ci și prin experiența practică acumulată încă din timpul liceului. În timp ce mulți elevi sunt încă în căutarea domeniului care li se potrivește, Daria participa deja la activități desfășurate în laboratoare medicale.

La Centrul de Transfuzie Sanguină din Oradea, aceasta a luat parte la procese de testare a compatibilității sanguine și la identificarea unor afecțiuni prin analiza reacțiilor de aglutinare. Astfel, a acumulat experiență într-un mediu apropiat de cercetarea și practica medicală.

„Întâlnirea cu pacienți și contactul direct cu suferința m-au făcut să înțeleg că cercetarea nu înseamnă doar formule și teorii, ci șansa reală de a îmbunătăți viața oamenilor”, mărturisește Daria.

Experiență în cadrul MsciTech Summer Camp

Experiența practică a Dariei Danșa s-a extins și în cadrul MsciTech Summer Camp. Tânăra a aprofundat domenii precum chimia criminalistică și spectroscopia, lucrând cu tehnici avansate de analiză, inclusiv cromatografia și microscopia.

Interesul său pentru cercetare s-a concretizat și într-un proiect dedicat efectelor cianurii asupra proceselor celulare și posibilităților de utilizare a acestei substanțe în terapii oncologice controlate. Lucrarea a fost remarcată la nivel național, obținând premiul al doilea într-o competiție de profil.

O altă realizare importantă a venit în urma colaborării cu Compania de Apă Oradea. Ea a participat la un studiu privind calitatea apei potabile din regiune. Cercetarea i-a adus premiul întâi la o competiție națională, performanță obținută la doar 14 ani.

Dincolo de propriile performanțe academice, Daria s-a implicat activ și în promovarea educației științifice în rândul tinerilor. Aceasta a fondat clubul „GojduMed”, o inițiativă care a reunit sute de elevi interesați de medicină, biologie și cercetare.

Totodată, a organizat activități și ateliere STEM pentru copii. Astfel, Daria Danșa a încercat să facă știința mai accesibilă și mai atractivă, folosind experimente interactive și demonstrații practice.

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