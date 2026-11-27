GTA 6 a făcut furori de la lansare. Mii de oameni și-au cumpărat jocul, ba chiar unii au și încheiat misiunile. Totuși, dacă încă nu ai reușit să transformi orașul într-un haos și să scapi de poliție, ei bine, află că există câteva coduri secrete pe care le poți folosi.

În GTA 6 există nu mai puțin de 61 de coduri. Acestea vin în ajutorul jucătorilor pentru bani, muniție infinită, modificări ale vremii și filtre vizuale ce modifică aspectul complet al jocului. Cu toate acestea, nu poți avea acces la ele decât după ce închei toate cele 91 de misiuni. Cu alte cuvinte, la finalul jocului vei descoperi o serie de coduri secrete pe care trebuie să le deblochezi separat. Astfel, Rockstar a transformat codurile într-un soi de recompensă.

10 dintre cele mai bune coduri secrete din GTA 6

Sistemul GTA 6 este complet diferit de GTA 5. De această dată, pentru a beneficia de codurile secrete trebuie să închei povestea, iar apoi să deblochezi telefonul personajului. Cei care au PlayStation 5 trebuie să apese săgeata sus de pe D-Pad, ulterior pe L1 și R1. În final, jucătorii trebuie să introducă combinația de săgeți corespunzătoare.

Pentru fanii GTA 6 care îl au pe Xbox Series X și Series S trebuie să procedeze la fel, însă în acest caz trebuie să folosească LB și RB în loc de L1 și R1. Codurile secrete se găsesc în meniul Progress > Cheats, acolo unde jucătorii pot vedea provocările pe care trebuie să le completeze pentru a beneficia de fiecare efect. Cu toate acestea, un aspect important este faptul căz, odată ce activezi un cheat, jocul nu îți mai permite să salvezi progresul din sesiunea respectivă și sunt dezactivate trofeele și realizările.

Jocul pune la dispoziție un cod pentru bani, ceea ce este un plus față de GTA 5. Oamenii pot primi în joc 250.000 de dolari, însă suma poate fi rapid pierdută în sesiunea respectivă, pentru că progresul nu poate fi păstrat. De asemenea, un alt cod este pentru muniție infinită și explozii, însă pentru acestea este o adevărată provocare să îl deblochezi. Trebuie să completezi 100 de antrenamente și să ai 25 de medalii de argint sau mai bune. Doritorii pot primi mașini sport, tancuri și avioane de luptă. Totodată, vremea se poate schimba radical cu ajutorul codurilor.

Lista codurilor din GTA 6

Mai jos vom prezenta lista codurilor secrete din GTA 6 pentru fiecare funcție în parte:

250.000 de dolari ↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →

Drunk, personajele devin amețite ↑ ← → ↑ ↑ ← → ↑ ← →

Raise Heat Level, crește nivelul de alertă ← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑

Raise Wanted Level, crește nivelul de urmărire ← ↓ → ↓ ↑ → ↑

Unlimited Focus, concentrare infinită ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ →

Body Armor, primești armură ↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓

Max Ammo, muniție la maximum ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ←

Infinite Ammo, muniție infinită ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓

No Reload, fără reîncărcarea armelor ↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑

Attack Force, impact puternic al atacurilor ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓

Exploding Balls, mingi care explodează ↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ →

Vehicle Force, impact amplificat la coliziuni ↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓

Maibatsu Boomazoom ← ↑ → ↓ ← ← ↑ ←

MTL Pumper ← ↑ → ↓ ← → → ↑

HVY Bulldozer ← ↑ → ↓ ← → → ↓

Cycle Weather, schimbă vremea ↓ → ↑ ↓ → ↑ →

Cataclysm, efect vizual cu fum ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → →

Dollhouse, filtru vizual special ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ↓ →

Faded Glory, imagine în stil CRT ↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← →

Ce nu mai poți face în GTA 6

O altă noutate este că, în GTA 6, codurile secrete au devenit un conținut suplimentar pentru cei care au investit mai mult timp în campanie. Există și câteva reguli de luat în calcul.

De exemplu, nu mai poți începe jocul cu bani și arme nelimitate, nu poți folosi un cod pentru a realiza o misiune mai ușor și nici nu mai poți păstra progresul după activarea acestuia. Pe de altă parte, numărul codurilor este mult mai mare față de anii trecuți.

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