Jorge a vorbit deschis despre căsnicia sa și despre modul în care gestionează diferențele de preferințe dintre el și soția lui. Artistul a abordat subiectul în cadrul podcastului său, unde l-a avut ca invitat pe Dr. Menis Yousry, un psihoterapeut cunoscut la nivel internațional pentru activitatea sa în domeniul relațiilor de familie și de cuplu. Discuția a pornit de la gesturile pe care partenerii le fac unul pentru celălalt și a ajuns la o temă mult mai profundă: granița dintre iubire, compromis și renunțarea la propriile nevoi.

În timpul conversației, cei doi au analizat situațiile în care partenerii nu au aceleași pasiuni sau nu privesc lucrurile în același fel. Astfel de diferențe sunt firești în orice relație, însă modul în care sunt gestionate poate influența echilibrul dintre cei doi. Jorge a oferit câteva detalii despre felul în care funcționează lucrurile în propria căsnicie, explicând că există activități pe care le acceptă de dragul soției sale, chiar dacă nu se numără printre preferatele lui.

Jorge, dezvăluiri despre viața de cuplu!

Artistul consideră că acest tip de comportament face parte din dinamica unei relații în care ambii parteneri sunt dispuși să se implice. În opinia sa, lucrurile nu trebuie privite ca niște sacrificii calculate, ci ca gesturi care vin în mod natural atunci când există afecțiune și respect reciproc. De asemenea, Jorge a subliniat că și soția sa face, la rândul ei, lucruri care îi aduc lui bucurie, chiar dacă nu sunt neapărat pe gustul ei.

Totuși, această perspectivă a reprezentat punctul de plecare pentru o analiză diferită din partea specialistului. Menis Yousry a atras atenția asupra tendinței unor cupluri de a transforma gesturile reciproce într-un fel de schimb permanent, în care fiecare încearcă să compenseze ceea ce face celălalt. O asemenea abordare poate duce, în timp, la apariția unor așteptări și frustrări, mai ales atunci când partenerii ajung să contabilizeze eforturile depuse în relație.

„Partenerul tău face ceva ce, pentru tine, pare o nebunie. Pentru el, însă, nu este. Cum gestionezi situația când cineva pe care îl iubești face ceva ce, din perspectiva ta și din cauza condiționărilor tale, pare complet absurd? Atât timp cât nu este ceva periculos, desigur. Pentru celălalt, însă, este perfect normal”, a explicat psihoterapeutul. Cu sinceritate, Jorge a mărturisit: “Descrii viața mea! Și probabil a tuturor!” Întrebat însă cum gestionează astfel de situații, Jorge a fost la fel de deschis: „O iubesc și facem lucrul respectiv, chiar dacă mie nu-mi place”, a mărturisit artistul, referindu-se la activitățile preferate de soția sa. Psihoterapeutul a vrut imediat să afle cum se simte Jorge într-o asemenea situație. „Știu că și ea face lucruri care îmi plac mie, chiar dacă ei nu îi plac, așa că suntem chit”, a explicat cântărețul. Replica specialistului a venit imediat și a pus sub semnul întrebării tocmai această idee de reciprocitate. „Așa ar trebui să funcționeze o relație? Tu marchezi un punct și eu marchez un punct?”, l-a întrebat Menis Yousry. „Nu este ceva intenționat. Am crescut făcând lucruri unul pentru celălalt, fără să ținem socoteala. Eu știu ce îi place ei să facă, iar ea știe ce îmi place mie. Chiar și atunci când nu ne plac aceleași lucruri, ne respectăm preferințele”, a explicat Jorge.

Ce se ascunde în spatele compromisurilor dintr-o căsnicie

Unul dintre cele mai importante subiecte abordate în podcast a fost diferența dintre disponibilitatea de a face ceva pentru persoana iubită și renunțarea la propriile dorințe din teama de a nu pierde relația. Psihoterapeutul a explicat că, în anumite situații, comportamentele repetate ale oamenilor pot avea legătură cu experiențe emoționale din trecut, inclusiv cu traume sau mecanisme de apărare formate încă din copilărie.

Potrivit specialistului, există persoane care acceptă constant situații care nu le sunt confortabile doar pentru a evita conflictele. Dorința de a păstra liniștea în familie sau de a nu-și supăra partenerul poate deveni, în timp, un mecanism prin care cineva își ignoră propriile nevoi. În astfel de cazuri, aparenta armonie nu înseamnă neapărat că relația este una echilibrată.

„O relație nu trebuie niciodată să fie un compromis. Nu poate fi, pentru că atunci când faci un compromis, ceva din tine continuă să simtă că nu este în regulă”, a declarat specialistul.

Discuția a atins și fenomenul în care unul dintre parteneri ajunge să fie permanent atent la reacțiile celuilalt, evitând anumite subiecte sau comportamente pentru a nu provoca tensiuni. Această stare de precauție continuă poate afecta autenticitatea relației și libertatea fiecăruia de a se exprima.

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