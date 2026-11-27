Durerea unei mame care își pierde copilul nu dispare odată cu trecerea timpului. Au trecut șapte ani de la tragedia care a schimbat pentru totdeauna viața familiei Vicol, însă absența lui Dani continuă să fie resimțită în fiecare zi. Tânărul și-a pierdut viața în urma accidentului rutier provocat de Mario Iorgulescu, în septembrie 2019, iar cei apropiați nu au reușit nici până astăzi să se împace cu pierderea suferită.

Recent, mama lui Dani Vicol a ajuns din nou la mormântul fiului său, unde a păstrat un moment de reculegere. Femeia a publicat în mediul online o fotografie de la locul de veci, demonstrând că amintirea celui pe care l-a pierdut rămâne la fel de vie. Dani este înmormântat alături de sora lui, iar locul de odihnă al celor doi frați a devenit unul dintre locurile în care familia își găsește alinarea și unde revine pentru a le păstra vie memoria.

Ce mesaj a transmis mama lui Dani Vicol

Imaginea distribuită de mama tânărului a fost însoțită de un mesaj care reflectă suferința cu care aceasta trăiește de când și-a pierdut copilul. Femeia nu a reușit să depășească momentul tragic, iar apropierea sărbătorilor de iarnă face ca dorul să fie și mai greu de suportat. Pentru ea, anii care au trecut nu au reușit să schimbe realitatea unei pierderi care i-a marcat definitiv existența.

În mesajul său, mama lui Dani a făcut referire și la Melek, pe care o consideră parte din familie și pe care a continuat să o privească asemenea propriei fiice. Femeia a transmis că tânăra ocupă în continuare un loc important în sufletul ei, însă lipsa lui Dani lasă un gol pe care nimeni și nimic nu îl poate înlocui.

„Băiatul meu frumos, ai plecat prea devreme și m-ai lăsat cu un gol în inimă. Te iubesc mult, mama ta nu te va uita niciodată (…) Să știi că Patrisia este la fel de bună și binecuvântată. A rămas ca și fata mea, dar fără tine parcă nu mai are sens viața asta. Ce familie frumoasă aveai și încă ai, iubirea lui mama. Al șaptelea an fără tine. Se apropie sărbătorile, poate pentru alții sunt sărbători, dar pentru mine, nu mai există nimic de când ai plecat tu, mamă. Aș mai da ani din viața mea să te pot vedea”, a transmis mama lui Dani Vicol.

Luna septembrie a marcat împlinirea a șapte ani de la moartea lui Dani Vicol. Pentru familia sa, această perioadă nu este doar o simplă comemorare, ci readuce în atenție toate momentele petrecute împreună și viața pe care tânărul ar fi putut să o aibă dacă accidentul nu s-ar fi produs.

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