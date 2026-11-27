În urma perchezițiilor efectuate de DIICOT, frații Cămătaru s-au ales cu arest preventiv pentru 30 de zile. Potrivit datelor din anchetă, membrii clanului ar fi făcut presiuni și le-ar fi interzis unor maneliști de top din România să cânte la festivalul Nibiru. Stenogramele au confirmat că aceștia amenințau artiștii.

După ce stenogramele au confirmat că membrii grupării Cămătaru i-ar fi amenințat, șantajat și obligat pe maneliști să refuze colaborările cu festivalul Nibiru, managerul general al festivalului, Răzvan Luca, a avut o primă reacție. Printre interpreții vizați se numără Tzancă Uraganu, Florin Salam, Lele și Luis Gabriel. Conform declarațiilor făcute de reprezentantul Nibiru, dar și ale artiștilor, nimic din cele prezente în dosar nu s-ar fi întâmplat. În timp ce Nuțu și Sile se află în arest preventiv pentru 30 de zile, aceștia neagă acuzațiile DIICOT.

Cum a reacționat managerul Nibiru, după ce stenogramele au arătat că frații Cămătaru amenințau artiștii

Răzvan Luca, managerul general al Nibiru, a răspuns întrebării pe care și-o pun mulți zilele acestea. În urma audierilor, maneliștii au negat că au existat presiuni asupra lor.

Potrivit reprezentantului festivalului care a avut loc în această vară, colaborarea cu artiștii s-ar fi desfășurat în condiții normale. În plus, managerul nu dorește să facă presupuneri pe marginea subiectului.

„Nu avem cunoștință despre astfel de situații. Nu dorim să facem presupuneri despre discuțiile prezentate în presă sau despre persoanele implicate. Colaborarea cu artiștii s-a desfășurat în mod obișnuit, ca la orice festival. Am confirmat cu aceștia și cu echipele lor de management datele disponibile și am semnat contracte de prestări servicii artistice”, a declarat Răzvan Luca, managerul general al Nibiru, conform HotNews.

Nuțu și Sile Cămătaru sunt în arest preventiv

După ce au fost reținuți pentru 24 de ore, joi, 26 noiembrie, Nuțu, Sile și alți membri ai clanului Cămătaru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Conform Mediafax, aceștia le interziceau să accepte colaborările pentru a elimina concurența pentru cluburile pe care le controlau, dar și să obțină influență asupra pieței concertelor de manele de pe litoral.

Potrivit documentelor din anchetă, au existat mai multe presiuni asupra lui Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Florin Salam și Costel Biju pentru a-i convinge să nu semneze cu Nibiru. Într-una dintre conversațiile interceptate apare mesajul:

„Și știi ce mai vrea Nuțu? Să nu semnați cu Nibiru, ăla, bă! Că îi faceți manevră! Să-ți transmit!”.

De asemenea, anchetatorii consemnează și amenințări directe la adresa unor interpreți pentru a-i împiedica să urce pe scenă.

„Vrei să te chem la mine, să te țin, să nu mai cânți nicăieri în seara aia?”

Într-o altă situație, unui artist i s-ar fi transmis:

„Aicea vezi să vii gratis”, condiționându-se astfel participarea sa la respectivul eveniment.

Alte câteva mesaje de amenințare arată astfel:

„Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri (…) îți sparg urechile-n două de te las surd”/ „Bă, fii atent, cum te prind, cu prima ocazie te sparg.”/„L-am mai ars eu de jumate, înțelegi? Că l-am ars de jumate atuncea…”/ „Bă, nu la Costinești, nu la mine, îmi bag p***-n Nibiru”/ „O să facă Nuțu ca toate alea, treaba voastră.”/„Nu mă interesează, nu mergi la niciun Nibiru.”/ „(…) Nu Nibiru, niciun Nibiru, nu există.”/ „Tu vrei să mănânci, cum ar veni, și de la Princess și să mănânci și de la NIBIRU și să nu vii la Costinești la noi?”, sunt doar câteva dintre amenințările transmise artiștilor de membrii clanului Cămătaru.

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