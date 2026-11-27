După ce a izbucnit un nou scandal cu foștii participanți de la insula iubirii, CANCAN.RO vine cu ultimele dezvăluiri. Deși în Thailanda Eduard Vlădescu și-a demonstrat numeroasele abilități necesare pentru a o cuceri pe Claudia Ion, în viața reală se pare că îi fug ochii după alte domnișoare. Noi am descoperit cine este stewardesa cu care a vorbit pilotul și cum au avut aceeași meserie la un moment dat.

Viața după Insula Iubirii nu mai este la fel de roz cum își imaginau cei doi. În Thailanda, Eduard Vlădescu i-a făcut numeroase „oferte” Claudiei Ion, invitând-o la el acasă și dându-i de înțeles că își dorește să înceapă o relație cu ea. Totuși, lucrurile nu au evoluat chiar așa cum și-ar fi imaginat concurenta. După întoarcerea în România, cei doi au mai vorbit, au luat o pauză, apoi s-au regăsit, dar nu pentru mult timp,

Cum arată stewardesa cu care Eduard Vlădescu a vorbit

Deși păreau că lucrurile dintre ei par să meargă normal, mai ales că au fost împreună la un eveniment și la o cabană, pilotul și-a dorit o nouă escapadă, iar mesajele dintre ei au „curs” în mai multe zile.

Lucrurile nu par să fi mers însă așa cum și-ar fi dorit Claudia, căci pilotul a fost prins discutând cu o altă domnișoară, stewardesă la Wizz Air. Tânăra i-a arătat concurentei conversațiile purtate cu Eduard, din care reiese că acesta o invita să se întâlnească și să se cunoască mai bine. Pilotul a avut și el o reacție în mediul online, după ce a văzut tot scandalul care s-a iscat în mediul online.

CANCAN.RO a descoperit-o pe tânăra cu care pilotul a discutat de mai multe ori. Ea a fost cea care a primit invitații la cafea din partea pilotului, acesta motivând că, urmând să fie viitori colegi la aceeași companie aeriană, ar fi bine să se cunoască mai bine.

Șatena a fost model înainte de a deveni stewardesă, asemenea lui Eduard Vlădescu. Pe rețelele de socializare sunt și imagini în care se vede purând uniforma companiei aeriene. Pentru a-i demonstra că Eduard Vlădescu a vorbit cu ea de mai multe ori, cele două femei au vorbit la telefon, în timp ce pilotulse afla de cealaltă parte a ușii, fiind încuiat pe dinafară de Claudia Ion.

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