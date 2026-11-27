Bianca Ghiurcă a fost văzută în compania altui bărbat. Partenera Prințului Marco a publicat imagini cu ei în ipostaze extrem de apropiate, însă nu este vorba despre o rudă. Aceasta îl numește „unchiul Jarrah”.

Bianca Ghiurcă și Prințul Marco formează unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii, sezonul X. Concurentul este în vizorul urmăritorilor show-ului după ce s-a iubit cu ispita Gabriella, și nu doar o dată. Numai că un alt detaliu iese la suprafață: Prințesa a fost văzută în brațele unui alt bărbat. Este vorba despre „unchiul Jarrah”, dar cu care nu are nicio legătură de rudenie. Totuși, sunt foarte apropiați, judecând după imaginile de pe pagina sa de Facebook. Așadar, cine este, de fapt, bărbatul? VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Nevasta Prințului Marco, în brațele altui bărbat

Dacă despre Prințul Marco știm că a călcat strâmb, ei bine, nu putem spune același lucru despre partenera lui. Bianca Ghiurcă pare să fie fără de păcat în căsnicia ei. Cu toate acestea, pentru ea nu este o problemă să se afișeze în compania altor bărbați. De exemplu, pe pagina sa de Facebook, CANCAN.RO a descoperit imagini neașteptate cu ea și un anume „Habibi”.

Concurenta de la Insula Iubirii îl ține strâns în brațe și îi oferă un pupic „unchiului Jarrah”, dar care nu îi este rudă, de fapt. Adevărul este că bărbatul, cetățean libanez, este prieten bun de familie cu Bianca Ghiurcă și Prințul Marco. Deci, soțul șatenei nu are de ce să se îngrijoreze, mai ales că toți sunt apropiați.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au rămas pe străzi în Roma

Deși în prezent afișează un stil de viață lipsit de griji financiare, în trecut Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au trecut prin momente dificile. Ei au fost nevoiți să o ia de la zero și asta pentru că nu aveau bani pentru a-și achita chiria, astfel că au fost nevoiți să părăsească locuința.

Cu toate acestea, munca lor a dat roade în final, iar acum au propria casă, pe care au amenajat-o după bunul plac, dar și afacerea care le merge mai bine ca oricând.

„Viața ne-a pus în niște situații foarte grele în care ea întotdeauna a stat lângă mine. N-am mai avut bani să plătim chiria, am ajuns împreună să ne dea afară din casă să stăm pe stradă, cum s-ar spune. Nu puteam să mergem nici la tatăl meu, nici la părinții ei pentru că nu eram bine văzut. Cu toate astea, cu greu, am reușit să găsim metoda să ne mutăm împreună într-o altă chirie, să plecăm de la sub zero.”, a povestit Marco la Insula Iubirii.

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