Acuzații extrem de grave în dosarul în care frații Nuțu și Sile Cămătaru, alături de fiii și ginerii lor, au ajuns în arest preventiv. Procurorii DIICOT au prezentat în fața judecătorilor motivele pentru care consideră că membrii grupării trebuie să rămână în spatele gratiilor, invocând amploarea activităților infracționale, numărul victimelor și metodele prin care acestea ar fi fost constrânse să se supună cerințelor impuse.

Anchetatorii susțin că nu ar fi fost vorba despre incidente izolate sau simple neînțelegeri financiare, ci despre un mecanism bine organizat, în care amenințările, intimidările și reputația violentă a celor doi lideri ar fi reprezentat principalele instrumente de acțiune. Potrivit procurorilor, persoanele vizate ar fi fost puse în situația de a accepta solicitările membrilor grupării de teamă să nu suporte consecințe grave.

Investigația vizează mai multe categorii de presupuse activități infracționale, de la șantaj și cămătărie până la trafic de persoane și proxenetism. Procurorii susțin că mecanismul ar fi funcționat pe mai multe planuri, atât în România, cât și în străinătate, unde unele dintre victime ar fi fost exploatate sexual.

Artiști cunoscuți, printre persoanele care ar fi fost constrânse de grupare

Unul dintre capitolele importante ale anchetei îl reprezintă presupusa influență exercitată asupra interpreților de muzică de petrecere. Potrivit materialului de urmărire penală, membrii grupării ar fi încercat să controleze colaborările profesionale ale unor artiști, să îi împiedice să participe la anumite evenimente și să îi determine să accepte prestații muzicale fără plată sau pentru onorarii mult mai mici decât cele obișnuite.

În centrul acestor acuzații se află Ion Balint, cunoscut drept Nuțu Cămătaru. Anchetatorii îl prezintă drept persoana care ar fi coordonat un mecanism prin care notorietatea și influența sa ar fi fost folosite pentru a obține supunerea artiștilor și a celor care îi contractau.

„Pentru buna desfășurare a procesului penale și în scopul prevenirii săvârșirii altor infracţiuni similare de către inculpații din prezenta cauză se impune dispunerea unor măsuri preventive privative de libertate. Apreciem faptul că efectele pe care le va avea asupra inculpaților privarea de libertate nu vor fi disproporționale față de scopul urmărit prin luarea măsurii, respectiv împiedicarea inculpaților să săvârșească alte infracțiuni, să influențeze martorii/persoanele vătămate sau să se sustragă de la urmărirea penală având în vedere faptul că aceștia călătoresc destul de des pe teritoriul altor state europene. Periculozitatea inculpaților este relevată de modul şi circumstanțele în care aceștia au săvârșit infracțiunile reținute în sarcina lor, respectiv” constituirea unui grup infracțional organizat”, ”trafic de persoane” și ”proxenetism”, inculpații având ca unic scop obținerea unor sume cât mai mari de bani din exploatarea sexuală a victimelor pentru maximizarea profiturilor lor. Totodată, activitatea infracțională a inculpaților este una complexă și de lungă durată, aceștia acționând cel puțin din anul 2021 și până în prezent atât pe teritoriul României (recrutarea), cât și pe teritoriul unor state din vestul Europei (exploatarea), dezvoltând un adevărat mecanism de acționare în vederea exploatării sexuale a victimelor”, a transmis procurorul.

Procurorii au analizat în special situațiile în care ar fi fost vizați Luis Gabriel, Tzancă Uraganu și Florin Salam. În cazul lui Luis Gabriel, presiunile reclamate ar fi avut loc în perioada martie-august 2026. Artistul și managerul său ar fi fost supuși unor amenințări și intimidări pentru a renunța la participarea la festivalul NIBIRU și pentru a nu încheia contracte cu organizatorii evenimentului.

O situație asemănătoare este descrisă și în cazul lui Tzancă Uraganu. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost amenințat cu acte de violență și determinat să accepte să cânte gratuit în cluburi controlate de membrii grupării, în condițiile în care participarea sa la alte evenimente ar fi fost contestată.

Sile Cămătaru, acuzat că ar fi încasat taxe de protecție de la proprietarii din Târgul Pucheni

Dacă în cazul lui Nuțu Cămătaru anchetatorii au insistat asupra presupusului control exercitat asupra artiștilor, în ceea ce îl privește pe fratele său, Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru, acuzațiile vizează și proprietarii unor afaceri din Târgul Pucheni.

Potrivit DIICOT, acesta și fiul său, Mario Balint, ar fi exercitat presiuni asupra mai multor proprietari pentru a obține plăți lunare prezentate drept taxe de protecție. Sumele solicitate ar fi fost cuprinse între 7.500 și 12.500 de lei pe lună, iar prejudiciul estimat în acest caz ar ajunge la aproximativ 185.000 de lei.

Anchetatorii susțin că cei vizați ar fi acceptat să plătească din cauza temerii provocate de reputația lui Sile Cămătaru și de influența pe care acesta ar fi avut-o asupra celorlalți membri ai grupării. În dosar sunt menționate și presupuse amenințări adresate unor persoane care aveau datorii, presiunile fiind folosite pentru recuperarea banilor.

Nici în cazul lui Florin Salam numele lui Sile Cămătaru nu lipsește din investigație. Procurorii susțin că acesta ar fi contribuit la menținerea artistului sub control și l-ar fi determinat să cânte la cel puțin trei evenimente în perioada martie-septembrie 2026, fără să fie plătit.

”De asemenea, este de menționat faptul că activitatea infracțională reținută în sarcina inculpaților este una actuală, iar organele de cercetare penală nu au dat dovadă de pasivitate în anchetă de la data sesizării până în prezent, depunând toate eforturile logistice și umane pe probarea activității infracționale reținute în sarcina inculpaților. Având în vedere toate cele prezentate și precizate, apreciez că la acest moment, prin raportare la activitatea infracțională efectiv reținută în sarcina inculpaților, precum și la persoana acestora, se impune luarea măsurii arestării preventive față de inculpații Balint Ion zis „Nuțu Cămătaru”, Tuțu Radu-Giovani, Șpac Vladimir-Florin, Balint Vasile zis „Sile Cămătaru”, Balint Vasile-Daniel zis „Dani al lu Sile”, Balint Nuțu-Mario, Dan Emanuel-Daniel zis „Manu Bombardieru”, Petcu Cezar-Roberto și Ionescu Constantin-Mohamed”, a mai spus magistratul DIICOT.

Fiii liderilor, acuzați că ar fi continuat activitățile grupării

Ancheta îi vizează și pe Daniel și Mario Balint, fiii lui Sile Cămătaru. În cazul lui Daniel Balint, procurorii au reținut acuzații care privesc atât presupusa implicare în exploatarea lui Florin Salam, cât și activități de cămătărie și recuperare a datoriilor prin amenințări.

Un capitol deosebit de grav al dosarului îl reprezintă acuzațiile de trafic de persoane și proxenetism. Potrivit anchetatorilor, Daniel Balint ar fi folosit metoda „loverboy” pentru a câștiga încrederea unei femei, după care ar fi dus-o în străinătate și ar fi determinat-o să practice prostituția pentru obținerea unor câștiguri financiare.

Materialul de urmărire penală descrie inclusiv presupuse acte de violență fizică și amenințări, dar și presiuni prin care victima ar fi fost menținută în activitatea de prostituție. În același dosar sunt investigate și amenințări legate de recuperarea unor împrumuturi importante, inclusiv o datorie de 40.000 de euro.

De ce au considerat procurorii că trebuie să rămână în spatele gratiilor

În fața judecătorilor, reprezentanții DIICOT au argumentat că lăsarea în libertate a inculpaților ar putea afecta desfășurarea anchetei și ar crea riscul unor noi presiuni asupra victimelor și martorilor. Procurorii au invocat și caracterul repetat al faptelor cercetate, precum și posibilitatea ca persoanele vizate să continue activitățile infracționale.

Un alt aspect luat în calcul a fost mobilitatea inculpaților, despre care anchetatorii au susținut că obișnuiesc să călătorească în alte state europene. În opinia acuzării, acest lucru ar putea îngreuna desfășurarea procesului penal și ar crește riscul sustragerii de la urmărirea penală.

DIICOT a mai susținut că măsura arestării preventive este necesară pentru prevenirea unor noi infracțiuni și pentru protejarea persoanelor care au făcut declarații în dosar. Judecătorul a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor nouă inculpați.

Printre persoanele arestate se numără Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, Daniel și Mario Balint, precum și Cezar Petcu și Dan Emanuel-Daniel, cunoscut drept Manu Bombardieru. Alături de aceștia au fost arestați preventiv și Radu-Giovani Tuțu, Vladimir-Florin Șpac și Constantin-Mohamed Ionescu.

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