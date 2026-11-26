Dispariția unei femei în vârstă de 61 de ani din municipiul Bălți, Republica Moldova, s-a transformat într-o anchetă de omor care a șocat opinia publică. Femeia nu mai fusese văzută de la sfârșitul lunii septembrie, iar investigațiile au scos la iveală suspiciuni grave la adresa partenerului său de viață.

Polițiștii și procurorii din Bălți susțin că femeia și-ar fi pierdut viața în urma unui conflict izbucnit în locuința sa. Principalul suspect, un bărbat de 58 de ani, ar fi încercat apoi să ascundă crima, inducând în eroare familia și cunoscuții victimei timp de mai multe săptămâni.

Cazul Valentinei din Olt s-a repetat în Rep. Moldova

Alarma a fost dată pe 3 noiembrie, după ce rudele și persoanele apropiate nu au mai reușit să ia legătura cu femeia încă din 27 septembrie. În tot acest timp, partenerul ei le-ar fi spus celor din jur că aceasta se afla în Turcia, unde ar fi mers pentru a cumpăra marfă necesară magazinului pe care îl administra.

Pe măsură ce verificările au avansat, anchetatorii au descoperit însă elemente care contraziceau această variantă și au început să reconstituie ultimele zile ale victimei.

Ce au stabilit anchetatorii despre noaptea tragediei

Potrivit datelor strânse în dosar, la sfârșitul lunii septembrie între cei doi ar fi avut loc o altercație în locuința femeii. În timpul conflictului, bărbatul ar fi lovit-o cu pumnul, iar victima ar fi murit în urma agresiunii.

Ancheta indică faptul că, după producerea decesului, suspectul ar fi recurs la gesturi extreme pentru a ascunde urmele. Acesta ar fi dezmembrat cadavrul și ar fi transportat rămășițele într-o localitate din raionul Sângerei, folosind două valize. Imaginile surprinse de camera video amplasată pe palierul blocului în care cei doi locuiau l-au surprins pe bărbat când urcă spre locuință cu două valize pe care le cară cu ușurință, apoi aceeași cameră surprinde momentul în care suspectul coboară și cară pe rând cele două valize.

Descoperirea făcută de polițiști pe terenul victimei

Conform procurorilor, valizele ar fi fost îngropate pe un teren care îi aparținea femeii. Bărbatul a fost reținut pe 24 noiembrie și plasat în Izolatorul de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Bălți.

A doua zi, oamenii legii și specialiștii implicați în cercetare au desfășurat lucrări de deshumare în zona indicată de anchetă. În urma intervenției au fost găsite rămășițele victimei, care au fost ridicate și trimise pentru expertiza medico-legală.

Pe numele suspectului a fost deschis un dosar penal pentru omor, iar urmărirea penală continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și pentru completarea probatoriului din acest caz.

CITEŞTE ŞI: Cine este românca de 24 de ani ucisă de iubitul ei în Italia. După tragedie, bărbatul a recurs la un gest extrem

Doliu în lumea medicală! A murit Corneliu Dumitrescu, fostul șef al Secției ORL a Spitalului Județean Suceava