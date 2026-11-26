Sfârșit tragic pentru o tânără româncă în vârstă de 24 de ani. Aceasta a fost găsită moartă în locuința sa din Italia. Principalul suspect în acest caz este iubitul tinerei, un italian în vârstă de 25 de ani. După ce și-ar fi ucis iubita, bărbatul ar fi alertat autoritățile, iar mai apoi a recurs la un gest extrem.

Trupul neînsuflețit al româncei a fost descoperit în această dimineață, 26 noiembrie. Autoritățile au găsit-o pe tânără fără suflare în locuința sa de pe Via Roma, în localitatea Ponte Buggianese, din provincia Pistoia, regiunea Toscana. Oamenii legii au fost alertați, se pare, chiar de către principalul suspect din acest caz.

Româncă, ucisă de iubitul italian

Ionela Miruna Garneata s-a stins din viață la vârsta de doar 24 de ani. Din primele date ale anchetei, românca ar fi fost ucisă chiar de către iubitul ei, un italian în vârstă de 25 de ani. După ce a comis oribila faptă, bărbatul ar fi părăsit locuința tinerei și s-a îndreptat cu mașina spre autostrada A1.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, după ce a plecat de la locuința româncei, italianul ar fi anunțat autoritățile despre cele întâmplate. Mai apoi, acesta a mers spre viaductul Lora, aflat pe autostrada A1, în apropierea localității Barberino del Mugello, din provincia Florența. Aici, bărbatul și-ar fi incendiat autoturismul, iar mai apoi s-a sinucis, aruncându-se de pe pod.

Ulterior, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit de către autorități, iar circulația în zonă a fost întreruptă temporar pentru ca autoritățile să poată desfășura cercetările. În prezent, cazul este cercetat de două parchete.

Procurorii din Pistoia investighează moartea Ionelei Miruna Garneata, în timp ce anchetatorii din Florența încearcă să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs moartea italianului. Polițiștii verifică inclusiv traseul parcurs de bărbat după ce a plecat din locuința partenerei.

Gestul extrem al italianului amintește de o altă crimă petrecută în același loc, în data de 3 septembrie 2026. Atunci, Lorena Isceri, în vârstă de 45 de ani, a fost ucisă de fostul partener Adnkronoso Vella, care a aruncat-o de pe viaduct și apoi s-a sinucis.

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