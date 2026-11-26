Scandalul în care sunt implicați Claudia Ion, concurenta de la Insula Iubirii, și pilotul Eduard Vlădescu continuă să atragă atenția în mediul online. După ce o înregistrare audio a început să circule pe internet, iar numele celor doi au ajuns în centrul discuțiilor, Prințul Marco a intervenit și el, printr-o reacție care nu a trecut deloc neobservată.

Totul a pornit după ce o tânără care lucrează ca stewardesă a povestit că ar fi avut parte de o experiență neașteptată cu Eduard Vlădescu. Potrivit relatării sale, cei doi s-ar fi întâlnit întâmplător într-un aeroport, iar pilotul ar fi găsit ulterior un pretext pentru a intra în legătură cu ea prin intermediul mesajelor. (VEZI AICI)

Cum a reacționat Marco

Prințul a ales să transmită un mesaj într-un mod inedit, folosindu-se de muzică pentru a comenta situația care a devenit rapid subiect de interes printre urmăritorii emisiunii. Mai exact, Marco a publicat un videoclip în care cântă pe melodia „A ieșit soarele din noi”, iar versurile alese par să facă trimitere la întâmplările din ultimele zile.

„A ieșit soarele din noi, toate fetele îmi scriu că pilotul le scria”, a transmis Marco.

Reacția lui Marco este cu atât mai interesantă cu cât artistul are o legătură de prietenie cu Moncaiță, fostul partener al Claudiei Ion, alături de care aceasta a participat la Insula Iubirii. Astfel, intervenția sa în acest subiect nu a trecut neobservată de cei care urmăresc parcursul foștilor concurenți și relațiile dintre aceștia.

Conform informațiilor făcute publice, conversația ar fi început de la o discuție despre o posibilă călătorie la Valencia, destinație despre care stewardesa vorbise în aeroport cu o prietenă. Ulterior, schimbul de mesaje ar fi continuat, iar tânăra susține că Eduard ar fi încercat în repetate rânduri să se apropie de ea.

Mai mult, aceasta a povestit că pilotul ar fi invitat-o inclusiv la domiciliul său, unde i-a spus că pot să urmărească împreună Insula Iubirii și să petreacă timp la un pahar de băutură. Aspectul care a atras cel mai mult atenția este perioada în care s-ar fi desfășurat toate aceste interacțiuni, întrucât, potrivit tinerei, Eduard și Claudia ar fi fost încă împreună.

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