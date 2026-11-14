Eduard, ispita pilot, a înșelat-o pe Claudia Ion?! O șatenă misterioasă a apărut în peisaj: „M-a chemat la el acasă”

Eduard, ispita pilot, a înșelat-o pe Claudia Ion?! O șatenă misterioasă a apărut în peisaj: „M-a chemat la el acasă”
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CANCAN.RO a descoperit că ispita-pilot ar fi înșelat-o pe Claudia Ion după Insula Iubirii și că între cei doi n-ar fi chiar totul numai lapte și miere. O șatenă misterioasă ne-a scris că Eduard Vlădescu a „agățat-o” în aeroport și că a invitat-o la el acasă, deși ar fi fost încă împreună cu fosta iubită a lui Ionuț Mocăniță. Se pare că pilotul nu se mulțumește cu o singură destinație. Și stați să vedeți, că povestea nu se oprește aici. Publicația noastră a obținut și reacția lui Eduard Vlădescu. Vă anunțăm că urmează turbulențe periculoase pe ruta iubirii. Puneți-vă centurile, că telenovela abia începe!

Încă nu s-a terminat Insula Iubirii, dar noi am aflat deja că Eduard Vlădescu și Claudia Ion au rămas împreună după emisiune. Mă rog, au plecat împreună din Thailanda, s-au iubit o vreme în România, apoi pilotul a cam încurcat pistele și a aterizat în brațele Biancăi Dan, fosta iubită a lui Marian Grozavu, după care a făcut cale întoarsă la Claudia.

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Dar nu asta este important acum! O șatenă sexy ne-a scris pe pontul CANCAN.RO că Eduard i-a făcut ochi dulci în aeroport, la scurt timp după ce s-a aflat că povestea lui cu Claudia a continuat și după Insulă. Se pare că pilotul continuă să caute pasagere pentru următorul zbor.

Pilotul deja a înșelat-o pe Claudia?!

Șatena care ne-a scris este stewardesă, deci putem spune că pilotului îi place amorul la înălțime. Tânăra ne-a povestit că Eduard Vlădescu i-a trimis mesaje pe bandă rulantă și că a invitat-o la el acasă să bea ceva împreună. Se pare că ispita masculină voia să mute flirtul din aeroport direct în sufragerie. Stewardesa a mărturisit că a încetat să-i mai răspundă după ce a aflat că acesta este împreună cu Claudia, dar că Eduard a continuat să insiste. Ce să mai, domnul pilot nu prea acceptă refuzul la îmbarcare.

„Ne-am întâlnit în aeroport, la security. M-a văzut și m-a salutat, apoi ne așteptam amândoi bagajele. M-a auzit când vorbeam cu prietena mea și îi spuneam că merg în Valencia, iar seara mi-a scris cu pretextul ăsta. M-a întrebat cum a fost zborul, dacă am avut turbulențe.

Cât timp așteptam bagajele, am observat că se uita constant la mine. Am dat curs discuției, am vorbit despre planuri de viitor, mi-a spus că are de gând să se mute la compania la care lucrez eu și că e mai bine că ne-am cunoscut acum, cât încă nu suntem colegi.

Apoi am văzut la voi că a ieșit cu Claudia, dar niciunul dintre noi n-a zis nimic despre asta. La un moment dat, discuția s-a încheiat, însă el a continuat să-mi dea mesaje. Mi-a zis de mai multe ori să ne vedem, m-a chemat la el să ne uităm împreună la Insulă și să bem ceva”, a spus șatena pentru CANCAN.RO.

Eduard Vlădescu și Claudia Ion

Eduard Vlădescu și Claudia Ion. Sursa foto Social Media

Pilotul neagă tot

Publicația noastră a luat legătura și cu Eduard Vlădescu. Pilotul ne-a spus că șatena l-a urmărit prin aeroport și că el doar a făcut mișto de ea. Mai mult, ispita masculină a declarat că tânăra se agață de imaginea lui ca să mai strângă și ea niște urmăritori pe Instagram. Deci, nici vorbă de vreun amantlâc în aer! Cât despre cockpit, să-și pună stewardesa pofta-n cui, că domnul pilot zice că n-are de gând s-o primească la manșă.

„Este vorba despre o conversație la mișto, pentru că eu nu o cunosc personal pe fata asta. A fost doar o miștocăreală. E o fată care m-a urmărit în aeroport, mi-a dat cerere, iar eu i-am scris ca să aflu pe ce zbor este. Am făcut doar niște glume cu ea.

Dacă fata a crezut tot ce am zis, să fie sănătoasă! Acum toate vor să apară și ele în presă. Poate, poate se face un articol, le apare și lor numele pe undeva și le crește pagina de Instagram. E o copilă care crede că tot ce zboară se mănâncă. Ce caricaturi de oameni”, a declarat Eduard Vlădescu pentru CANCAN.RO.

VEZI ȘI: Pilotul-ispită Eduard, jignit și lovit de Narcis Bujor, la filmările Insula Iubirii. Nu este prima lui victimă

Pilotul a părăsit-o pe Claudia Ion, după ce s-a aflat că l-a înșelat pe Mocăniță cu un patron controversat. Dovada că Eduard Vlădescu nu mai vrea să o vadă

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