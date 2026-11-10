Pilotul a părăsit-o pe Claudia Ion, după ce s-a aflat că l-a înșelat pe Mocăniță cu un patron controversat. Dovada că Eduard Vlădescu nu mai vrea să o vadă

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a fost intens dezbătută în mediul online. Ulterior, în peisaj a apărut Eduard Vlădescu, ispita-pilot de la Insula Iubirii de care s-a apropiat destul de mult tânăra. Deși au avut o legătură specială, pare că acum bărbatul nu mai vrea să audă de ea.

Totul a pornit de la faptul că au ieșit la iveală detalii importante din trecutul concurentei. CANCAN.RO a aflat că șatena l-a înșelat pe Ionuț Mocăniță cu un patron controversat. Deși povestea nu mai are legătură cu prezentul, subiectul pare că l-a afectat pe Eduard Vlădescu. Dacă până acum se urmăreau reciproc, iar aprecierile nu lipseau, lucrurile s-au schimbat radical. Pilotul a șters-o definitiv pe Claudia Ion pe rețelele de socializare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Pilotul a părăsit-o pe Claudia Ion, după ce s-a aflat că l-a înșelat pe Ionuț Mocăniță

O sursă a declarat pentru CANCAN.RO că în viața Claudiei Ion a existat un anume E.V. Acesta ar deține trei restaurante, în Mamaia, Brașov și Predeal. Bărbatul ar fi un personaj controversat. Mai mult decât atât, el și concurenta de la Insula Iubirii s-ar fi apropiat în timpul relației cu Ionuț Mocăniță. Aceeași sursă a precizat că de aici vine și refuzul de a participa la testul poligraf.

Până în acest moment, tânăra nu a abordat subiectul, însă Eduard Vlădescu a trecut la acțiune. Deși până acum îi făcea ochi dulci Claudiei în mediul online, acum lucrurile s-au schimbat, iar noi avem dovada. Cei doi nu se mai urmăresc pe Instagram, semn că infidelitatea șatenei l-a dat peste cap.

În ce relație au rămas Eduard Vlădescu și Claudia Ion după incidentul din club

În urmă cu ceva timp, Eduard și Claudia au fost surprinși într-un club. Și nu oricum! Concurenta l-a lovit cu telefonul pe pilot, însă nu a durat mult și ambii au reacționat pe rețelele de socializare, precizând că totul a pornit de la o glumă nesărată. Ulterior, au lăsat scandalul deoparte, astfel că șatena a publicat în secțiunea InstaStory o imagine cu un cățel și versuri de dragoste.

Totuși, ce a atras atenția este că același animal poate fi observat în postările ispitei. Semn că cei doi au petrecut timp împreună în continuare…până acum. Rămâne de văzut dacă fosta lui Mocăniță va vorbi curând despre viața sa sentimentală sau va păstra tăcerea, așa cum a făcut-o în cazul patronului controversat E.V.

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Pozele Claudiei Ion au apărut pe site-urile pentru adulți. Prima reacție a concurentei de la Insula Iubirii