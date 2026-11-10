Cât costă întreținerea pentru o garsonieră de 30 mp în București? Lista completă de cheltuieli: gaze, curent + internet și televiziune

Cât costă întreținerea pentru o garsonieră de 30 mp în București? Lista completă de cheltuieli: gaze, curent + internet și televiziune
Bloc/ Foto: Pexels
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Tot mai mulți străini vin în România pentru studii. Numai că înainte de mutarea propriu-zisă, tinerii se gândesc la costuri. Un viitor student în Capitală a vrut să știe care vor fi cheltuielile lunare la întreținere, gaze, curent și internet plus televiziune, pentru o garsonieră de 30 mp. 

Pentru că a fost atât de curios, străinul a lansat această întrebare în mediul online. Mai mult decât atât, tânărul a precizat că este interesat și de diferențele dintre anotimpuri și asta pentru că este o persoană chibzuită care se uită întotdeauna la bani. Cu alte cuvinte, înainte de a face pasul cel mare, vrea să fie pregătit pentru cheltuielile necesare. Curiozitatea sa nu a rămas fără un răspuns, dimpotrivă, a primit cheltuielile reale pentru o lună.

„Salut! Mă mut în curând în București pentru facultate și caut o garsonieră de vreo 30 mp. Cam cât mai ajung facturile lunare acum în 2026? Întreținere, curent, net… iarna vs vara. Sunt o persoană chibzuită, nu fac risipă. E jale cu termoficarea de la bloc sau e ok? Mersi mult!”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Cât costă întreținerea pentru o garsonieră de 30 mp în București?

Întreținerea se plătește lunar, fie că imobilul este racordat la sistemul centralizat, fie că are centrală proprie. Potrivit răspunsurilor din mediul online, pentru o garsonieră de 30 mp în București, întreținerea este de aproximativ 300 de lei.

Pe de altă parte, un utilizator l-a sfătuit pe viitorul student să își caute o garsonieră cu centrală proprie, pentru că în sezonul rece poate fi mai convenabil.

„Dacă iei garsonieră cu centrală proprie (de gaze, nu electrică), facturile de iarnă scad destul de mult. La 30 mp cu centrală pe gaz, ajungi pe la 400-500 lei/lună iarna la un loc (gaz + curent)”, a spus o persoană.

De asemenea, un alt utilizator i-a explicat că întreținerea variază în funcție de zonă. În centrul Capitalei cheltuielile vor fi mai mari decât în cartierele periferice.

„Sfat: caută bloc izolat termic. La cele vechi neizolate factura de căldură iarna e serios mai mare. Și întreabă administratorul cât e întreținerea, variază mult între zone- centru vs cartiere periferice pot fi diferențe de 100-200 lei”, a mai spus cineva.

Lista completă de cheltuieli și suma finală

Pe lângă întreținere, utilizatorii au mai vorbit și despre gaze, curent și internet. De exemplu, un abonament la Digi, internet plus televiziune costă 60 de lei. În același timp, în sezonul rece, gazele ajung la aproximativ 600 de lei, iar electricitatea la 250 de lei.

„Internet oricând-60 de lei cu tot cu cablu pt TV. Întreținere iarna- 300 de lei. Întreținere vara- 200 de lei. Bloc relativ nou”, a mai răspuns un utilizator.

Astfel, cheltuielile lunare ar ajunge la aproximativ 710-760 lei vara, iar în timpul iernii prețul final ar fi de 1.210 lei. La aceste sume se adaugă și chiria.

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