Meteorologii anunță prima „noapte polară” în 2026, în România. Pe ce dată va fi și în ce orașe se va simți

Sezonul rece a venit, iar temperaturile au început să scadă. Deși luna noiembrie aduce totuși temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în luna decembrie valorile termice vor scădea simțitor. Mai mult, meteorologii anunță prima „noapte polară” în România. Pe ce dată va fi și în ce orașe se va simți?

Luna noiembrie a adus o scădere a temperaturilor, iar maximele acestei perioade se situează între 2 și 8 grade. De asemenea, meteorologii anunță că este prima lună în care pot apărea manifestări de iarnă. Sfârșitul acestei luni va aduce precipitații mixte și chiar ninsori, nu doar la munte, ci și în partea centrală a țării.

Prima „noapte polară” din 2026

În ceea ce privește luna decembrie, estimările meteorologilor indică temperaturi medii peste normalul perioadei și precipitații excedentare în jumătatea vestică a țării, unde cantitățile ar putea depăși cu 5-25 de litri pe metru pătrat valorile obișnuite.

De asemenea, vor exista și episoade de ger în care temperaturile vor scădea simțitor. Meteorologii au anunțat și prima „noapte polară” din 2026. Mai exact, în termeni de specialitate, „noaptea polară” înseamnă că temperaturile minime vor scădea sub -10 grade Celsius.

Iar potrivit estimărilor făcute, prima „noapte polară” ar urma să aibă loc în data de 11 decembrie. Mai exact, în Miercurea Ciuc termometrele vor indica atunci o temperatură minimă de -11 grade Celsius, în timp ce maxima se va situa la 0 grade. Pe lângă Miercurea Ciuc, „noaptea polară” se va simți și în orașele depresionare.

Mai mult, meteorologii mai anunță că luna decembrie este prima lună care poate, statistic vorbind, să aducă în nopțile cele mai reci temperaturi care să coboare sub minus 20 de grade. Media temperaturilor este cu 4-5 grade mai coborâtă decât cea a lunii noiembrie.

În ceea ce privește precipitațiile, estimările indică faptul că se vor înregistra cantități peste normalul perioadei în partea de vest a țării, dar și în jumătatea estică a teritoriului. De asemenea, perioada sărbătorilor ar putea fi marcată de ninsori abundente aduse de un nou vortex polar. Astfel, stratul de zăpadă este posibil să apară nu numai în zona montană, ci și în zonele joase.

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