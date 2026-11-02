ANM a anunțat când scăpăm de ploi. Revine vremea caldă în București

ANM a anunțat când scăpăm de ploi. Revine vremea caldă în București
ANM
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Bucureștenii au parte de un început de săptămână mohorât, cu ploi persistente, temperaturi scăzute și rafale de vânt care accentuează senzația de frig. Potrivit prognozelor meteorologice, vremea va avea un aspect mai apropiat de finalul toamnei târzii decât de începutul lunii noiembrie, iar precipitațiile vor continua să afecteze Capitala până la mijlocul săptămânii.

Primele zile ale săptămânii aduc condiții meteo nefavorabile în București. Cerul rămâne predominant acoperit, ploile vor fi prezente pe perioade extinse, iar valorile termice se vor menține sub mediile obișnuite pentru această perioadă. În plus, vântul va avea intensificări temporare, sporind disconfortul resimțit în zonele deschise.

Ploi abundente și temperaturi de toamnă târzie în Capitală

Luni, vremea se menține rece și instabilă în București. Meteorologii estimează cantități importante de precipitații, care pot ajunge la 20-30 l/mp. Cerul va fi acoperit pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale ce pot atinge viteze de 50-60 km/h.

Temperatura maximă nu va depăși 8 grade Celsius, în timp ce pe timpul nopții valorile termice vor rămâne relativ constante, situându-se între 7 și 8 grade Celsius.

Marți, condițiile meteo nu se vor schimba semnificativ. Sunt prognozate noi episoade de ploaie, cu acumulări suplimentare estimate la 15-25 l/mp. Vântul va continua să prezinte intensificări temporare, iar rafalele pot ajunge din nou la aproximativ 60 km/h.

Valorile termice vor înregistra doar o creștere ușoară. Maximele se vor situa între 9 și 10 grade Celsius, în timp ce minimele vor rămâne în jurul valorilor de 7-8 grade.

Atenționări meteorologice și monitorizarea fenomenelor

Pentru București sunt în vigoare mai multe atenționări meteorologice care vizează precipitațiile însemnate cantitativ și intensificările vântului. Acestea acoperă intervalele 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00 și 3 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00.

Totodată, Capitala se află sub informare meteorologică pentru ploi moderate și perioade cu vânt mai puternic până miercuri seara. Specialiștii atrag atenția că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția situației din teren și a intensității fenomenelor observate.

Când se îmbunătățește vremea în București

Primele semne ale unei ameliorări sunt așteptate miercuri. Ploile vor continua, însă vor avea o intensitate redusă comparativ cu începutul săptămânii. Cantitățile estimate de apă pentru intervalul diurn sunt de numai 2-5 l/mp.

Totodată, vântul va slăbi treptat, iar temperaturile maxime vor urca spre 11 grade Celsius. Cu toate acestea, cerul va rămâne predominant noros, astfel că bucureștenii nu se vor bucura încă de o zi complet însorită.

Perspectivele devin mai favorabile în a doua parte a săptămânii. În intervalul 6-9 noiembrie, precipitațiile sunt așteptate doar izolat și vor avea caracter slab. Chiar dacă prognoza nu indică exact momentul în care soarele va reveni în mod constant deasupra Capitalei, condițiile meteo vor fi mai stabile decât la începutul săptămânii.

Pe termen mai lung, în perioada 4-10 noiembrie, temperaturile maxime din regiunea Munteniei vor oscila, în medie, între 8 și 12 grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî însă treptat și pot ajunge chiar în jurul valorii de -1 grad Celsius în unele zone ale regiunii.

După data de 10 noiembrie, regimul termic este estimat să devină mai stabil, cu maxime de aproximativ 11 grade Celsius și minime apropiate de 2 grade. Meteorologii avertizează însă că probabilitatea apariției unor noi episoade de ploaie va crește din nou după 9 noiembrie.

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