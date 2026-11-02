Doliu în jurnalismul românesc! Ioan Popescu a murit

Lumea jurnalismului prahovean este în doliu după moartea lui Ioan (Jean) Popescu, unul dintre oamenii care și-au dedicat aproape întreaga viață presei. Jurnalistul a murit duminică, 1 noiembrie 2026, la vârsta de 90 de ani. De-a lungul deceniilor, acesta a contribuit la dezvoltarea presei locale și a lăsat în urmă o activitate profesională impresionantă, recunoscută inclusiv de autoritățile din Ploiești.

Ioan Popescu a fost un nume cunoscut în presa din Prahova, iar moartea sa reprezintă o pierdere importantă pentru comunitatea jurnalistică. Activitatea sa a început în urmă cu mai bine de șase decenii, perioadă în care a urmărit îndeaproape evoluția sportului și a evenimentelor locale, construindu-și treptat o reputație în domeniul presei.

Ioan Popescu a murit!

Cariera jurnalistică a lui Ioan Popescu a debutat în anul 1958, când a devenit corespondent regional pentru publicațiile „Sportul popular” și revista „Fotbal”. În acei ani, presa scrisă reprezenta una dintre principalele surse de informare, iar corespondenții regionali aveau un rol esențial în transmiterea evenimentelor din teritoriu către publicul larg.

De-a lungul timpului, jurnalistul și-a continuat activitatea și a acumulat o experiență profesională vastă. După Revoluția din 1989, acesta a ocupat mai multe funcții în redacții, fiind redactor, redactor-șef și coordonator al unor publicații. Prin munca sa, a contribuit la formarea și dezvoltarea presei locale, într-o perioadă marcată de numeroase schimbări în societatea românească.

În anul 2015, Ioan Popescu a devenit membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, continuând să rămână conectat la domeniul în care a activat cea mai mare parte a vieții.

Pe lângă activitatea desfășurată în redacții, jurnalistul a avut și preocupări editoriale. În 2022, a lansat cartea „Oameni de nota zece”, un volum care cuprinde interviuri realizate de-a lungul carierei sale. Lucrarea reprezintă o mărturie a întâlnirilor și experiențelor acumulate în anii petrecuți în presă, dar și o contribuție la păstrarea unor povești și personalități relevante pentru comunitatea locală.

Când va fi condus pe ultimul drum Ioan Popescu

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu jurnalistului vor putea merge luni, 2 noiembrie 2026, la capela Bisericii Sfântul Anton din Ploiești, unde va fi depus trupul neînsuflețit al acestuia.

Ceremonia de înmormântare este programată pentru marți, 3 noiembrie. Familia urmează să comunice informații suplimentare referitoare la organizarea funeraliilor.

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