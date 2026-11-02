Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva

Ce meserie practică mama Claudiei Ion? Deși concurenta Insula iubirii a spus că e polițistă, femeia se ocupă cu altceva
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Claudia Ion, una dintre concurentele care au atras atenția publicului în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, a stârnit numeroase curiozități în rândul telespectatorilor, inclusiv în ceea ce privește familia sa. Recent, tânăra a făcut o dezvăluire despre mama ei, susținând că aceasta ar fi polițistă. Totuși, informațiile apărute în mediul online conturează o altă posibilă ocupație a femeii.

Concurenta a devenit un subiect intens discutat după momentele tensionate din emisiune, dar și după dezvăluirile făcute despre relația cu Ionuț Mocăniță. În urma aparițiilor sale televizate, interesul publicului s-a îndreptat și către viața personală a acesteia, dar și către familia din care provine.

Cu ce s-ar ocupa mama Claudiei Ion

Claudia Ion a vorbit despre mama sa și a menționat, într-un context care a atras atenția, că aceasta ar lucra în poliție. Afirmația a stârnit curiozitatea celor care urmăresc emisiunea, mai ales că tânăra a povestit în mai multe rânduri despre familia sa și despre condițiile în care a crescut.

Potrivit informațiilor observate pe profilul de Instagram al mamei sale, Petruța, aceasta ar avea legătură cu domeniul frumuseții, ocupându-se de serviciile de manichiură într-un salon. Activitatea femeii pare să fie una desfășurată de mai mulți ani, existând indicii că ar lucra în acest domeniu încă din 2020.

Astfel, declarația făcută de Claudia în cadrul emisiunii ar putea să fi fost, de fapt, o glumă sau o remarcă ironică, mai ales că tânăra a vorbit despre mama sa într-un context în care povestea despre relația ei cu Mocăniță.

Pe parcursul experienței de la Insula Iubirii, Claudia Ion a oferit mai multe detalii despre familia sa și despre relația pe care o are cu părinții. Concurenta a povestit că a locuit într-o casă impresionantă, pe care a descris-o drept un adevărat palat, înainte de a se muta împreună cu Ionuț Mocăniță.

De asemenea, tânăra a recunoscut că părinții săi nu au privit cu ochi buni relația cu iubitul ei și nici împăcarea celor doi. Potrivit relatărilor sale, au existat mai multe momente în care familia și-ar fi exprimat nemulțumirea față de partenerul său.

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