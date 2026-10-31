Ea este celebra ”Gândac”, prietena Claudiei cu care a ”tradus-o” Ionuț Mocăniță. Joc bizar al sorții

Ea este celebra ”Gândac”, prietena Claudiei cu care a ”tradus-o” Ionuț Mocăniță. Joc bizar al sorții
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Misterul a fost elucidat! Pentru fanii emisiunii Insula Iubirii, care erau curioși cum arată femeia cu care Mocaniță a tradus-o pe Claudia, avem acum răspunsul. CANCAN.RO vă prezintă primele imagini cu cea care ar fi cunoscută în cercul de prieteni sub porecla  „Gândac”.

Totul a început cu două săptămâni înainte de începerea filmărilor din Thailanda. La acea vreme, Claudia a aflat de la prientenele sale că Mocăniță a flirtat prin mesaj cu o altă femeie, poreclită „gândac”. Mocăniță a chemat-o pe tânără chiar în apartamentul în care locuia cu Claudia, iar scopul întâlnirii a fost să șteargă live istoricul conversațiilor din telefoane, pentru a ascunde orice probă. Deși povestea pare desprinsă din filmele de comedie, Claudia a ales atunci să creadă promisiunile lui Mocăniță, care i-a „jurat cu mâna pe inimă” că nu a existat nicio apropiere fizică între el și „Gândac”

„Înainte să venim la Insulă cu două săptămâni l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei că uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț. S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele. Ea și-a făcut poze la mine în lift și prietenele mele au văzut când ea întreba ‘Nu vine Claudia? Și el ar fi zis ‘Nu, e safe”,”, a spus Claudia.

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Ei bine, se pare că resentimente au existat tot timpul, chiar dacă Claudia a susținut tot timpul că a trecut peste acel episod, însă ele au ieșit la suprafață odată cu începerea testului fidelității. Într-un puseu de furie, Claudia s-a „răcorit” în fața fetelor din vilă, dezvăluind aproape toate problemele din relația sa: de la neajunsuri financiare, mici sau mari gesturi deplasate, vorbe grele spuse la nervi și compromisuri de dragul unor aparențe satisfăcătoare.

În paralel, întâmplarea a fost povestită extrem de serios (și de nevinovat) de către Mocăniță, atât la bonfire, cât și în vila băieților. Însă, chiar și așa, acesta le-a trezit suspiciuni până și producătorilor de la Antena 1. Pentru a încehia odată pentru totdeauna acest capitol, dar și pentru a-i face viața mai ușoară Claudiei, care a preferat, după cum ea a mărturisit, „o minciună împachetată frumos, în schimbul unui adevăr dureros”, Mocăniță a avut ocazia să își dovedească nevinovăția cu ajutorul unui test poligraf – propus de Antena 1 și la care urmează să fie supus în curând.

„Eu, cu sufletul meu așa, am simțit că Ionuț nu s-a culcat cu ea. Nu putea niciodată pe pământul ăsta, numai când mă gândesc la ea. Păi, știți cum suntem noi aici? Păpuși! N-a văzut ea niciodată pe pământul ăsta cât de urâtă e, să mă ierte Dumnezeu! Nu are nicio explicație pentru faptul că a chemat-o pe prietena mea la mine în casă când eu erau eram la botez.”, a spus Claudia Ion la Insula Iubirii.

Așa cum era de așteptat, povestea dintre Mocăniță și „Gândac”, care s-au întâlnit doar ca să „șteargă mesajele” a devenit subiect de ironii și glume în mediul online. Internetul și-a făcut treaba, iar în grupurile de fani Insula Iubirii se zvonește că ea este persoana în cauză. Ca într-un joc bizar al sorții, „Gândac”, pe numele său real Claudia, ar fi femeia cu care Mocăniță și-a „tradus” iubita când aceasta era plecată la petrecerea unui botez.

„Gândac”, femeia cu care Mocăniță s-a întâlnit în apartamentul în care locuia cu Claudia Ion

Mocăniță a rămas cu ispita Andrușca

Până aproape de finalul testului din Thailanda, Mocăniță s-a făcut remarcat prin ambiția sa de a sta cât mai departe de ispitele feminine din vilă. Nu pentru că nu s-ar fi simțit atras de nicio femeie de acolo, ci pentru că avea de demonstrat cât de mult o iubește pe Claudia. Sub pretextul iubirii sincere, concurentul a „fentat” mult timp orice interacțiune riscantă, însă, pe ultima sută de metri, pare să fi cedat în fața ispitei Andrușca. Ei bine, după terminarea filmărilor, cei doi au continuat povestea în România, iar în prezent locuiesc împreună. Recent, CANCAN.RO i-a surprins într-un moment „de familie”, în parcarea unui centru comercial.

Claudia Ion l-a schimbat pe Mocănița cu pilotul Eduard

În ceea ce o privește pe Claudia, se poate spune că în viața sa a existat un update cât se poate de serios, trecând de la Mocăniță direct la ispita pilot. Încă de la debutul sezonului 10, Eduard Vlădescu și-a exprimat clar simpatia față de ea, însă a avut răbdare și nu a pus presiune pentru o posibilă apropiere, determinând-o, într-un final, să facă ea pași spre el. După câteva zile în care Claudia a flirtat o altă ispită, Alberto Grecu, se pare că gesturile mici și pline de însemnătate ale pilotului au avut câștig de cauză. Claudia a renunțat la Alberto, cel din urmă s-a retras din cursă, iar pilotul a prins „din zbor” manevra și a profitat din plin de ocazie. Recent, cei doi au fost surprinși într-un club din Timișoara, tot într-un moment „de familie”, însă ceva mai tensionat, în timpul unui conflict.

Andrușca o atacă pe Claudia Ion după ce a refuzat testul poligraf! Îl apără pe Mocăniță și spune adevărul despre relația lor

Claudia Ion l-a înșelat pe Mocăniță! Cum a prins-o pe concurenta de la Insula Iubirii: „Am niște chestii pe care…”

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