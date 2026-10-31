Claudia Ion nu s-a mai putut abține și a făcut dezvăluiri rușinoase despre propriul iubit: ”Când eu îți dădeam bani, tu dădeai mesaje femeilor”

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocaniță este departe de a fi lipsită de probleme, iar experiența de la Insula Iubirii a scos la iveală tensiuni despre care puțini știau. Au ieșit la iveală noi detalii despre povestea lor de iubire, după ce concurenta nu s-a mai abținut și a vorbit deschis despre nemulțumirile acumulate în relație. Claudia a făcut acuzații la adresa partenerului său

Deși cei doi au povestit încă de la început despre episodul în care concurentul a vorbit cu o altă femeie și a invitat-o în locuința lor pentru a șterge împreună mesajele, iar noi am aflat cine este. (DETALII AICI) se pare că problemele din cuplu erau mult mai numeroase decât lăsau să se vadă.

Claudia Ion și Ionuț Mocaniță s-au despărțit la scurt timp după ce au decis să formeze un cuplu, perioadă în care Claudia s-ar fi întâlnit cu altcineva. Ulterior, s-au împăcat și au hotărât să lase trecutul în urmă, însă experiența de la Insula Iubirii a scos la suprafață noi nemulțumiri.

În vila băieților, Ionuț Mocaniță s-a apropiat de ispita Andrușca și i-a povestit despre dificultățile din relația sa. Acesta a recunoscut că lucrurile nu au fost întotdeauna armonioase și că obișnuia să ascundă anumite aspecte de partenera lui. Totodată între ei existau neînțelegeri, iar discuțiile ajungeau deseori la certuri din cauza modului diferit în care interpretau anumite situații.

„Nu era totul perfect și nu înțeleg cum ea nu a văzut asta, că eu mă ascundeam. Noi nu reușeam să gestionăm lucrurile. Și dacă făceam o metaforă, ea o lua mot a mot și ne certam dintr-o chestie penibilă.”, i-a povestit Ionuț Mocăniță ispitei Andrușca.

Claudia a spus totul despre relația lor la Insula Iubirii

La bonfire, Claudia a urmărit imaginile și a reacționat vehement la dezvăluirile partenerului său. Concurenta a susținut că l-a sprijinit financiar în repetate rânduri, însă acesta și-ar fi îndreptat atenția către alte femei.

„Da, te ascundeai când vorbeai cu femei. Când eu îți dădeam bani, tu dădeai mesaje femeilor, dă-te-n Doamne, iartă-mă. Nu știam. N-ai cum să fii în comfort, Ionuț, când femeia e mai șmecheră ca tine. N-are cum să fie el în comfort cu mine, când eu sunt mai sus ca el și cu capul, și cu tot. Eu l-am ajutat pe Ionuț de câte ori a avut nevoie, pentru relația noastră. Eu l-am ajutat azi cu bani și a doua zi el a dat 7-8 like-uri unei fete. Cam asta a fost aprecierea lui față de mine. Dacă să ne scăldăm aici, să ne vadă o Românie…Am aflat înainte să vin la Insulă. Eu nenorocită…pe 7 decembrie îl ajut și el pe 8 decembrie caută femei pe TikTok, like-uri, like-uri, follow, follow. Asta e acum, recent, în decembrie (n.r. filmările acestui sezon de Insula iubirii au început la finalul lunii februarie 2026). Cine l-a îmbrăcat, mama? Eu, toate hainele.”, a povestit Claudia Ion la bonfire.

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